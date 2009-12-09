

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 18:58

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









مائدة القائد الوطني ومائدة " القائد" العميل



بلا رتوش-صباح زيارة الموسوي: مائدة القائد الوطني ومائدة " القائد" العميل



يفترش القائد العسكري الوطني الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وأخوته الأبطال الأرض لتناول وجبة طعام أثناء معارك تحرير المدن.



أما"القائد" العميل عمار عبد العزيز محسن فيقيم الولائم الباذخة في قاعة قصره الضخمة.



الفارق بين القائد العسكري الوطني الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وبين" القائد" العميل عمار عبد العزيز محسن هو :



ان الأول يحرر مدن محتلة بروح وطنية عراقية سلمها الثاني جبنا وخيانة..



ان الأول يتمتع بنفس أبية اما الثاني فنفسه دنية..



وعليه،فإن مرحلة ما بعد تحرير الموصل،لا يمكنها أن تجمع بين المحرر والخائن..



ومن هنا المنطلق للتغيير المستند إلى الإرادة الشعبية المدنية الوطنية المكافحة ضد الطبقة الطفيلية الحاكمة الفاسدة التابعة.



تحالف الجيش والشعب يصنع التغيير الحقيقي..



اما من يتخادم مع هذا الطرف أو ذاك من أحزاب الطبقة الطفيلية الفاسدة،فمصيره،مصيرهم، مزبلة التأريخ.