أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسن النصار - العرض المصري -خلطة سحرية للسعادة -والانطلاق نحو إصلاح الذات





اخر الافلام











المزيد.....

العرض المصري -خلطة سحرية للسعادة -والانطلاق نحو إصلاح الذات


محسن النصار
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 11:34
المحور: الادب والفن
    


تم عرض المسرحية المصرية "خلطة سحرية للسعادة" من تأليف وإخراج شادي الدالي في مهرجان المسرح العربي التاسع في الجزائر وهي من المسرحيات التي تتنافس على جائزة الشيخ د. سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي .
وقد كان العرض المسرحى مثيرا جماليا من ناحية الشكل والمضمون حيث عالج قضايا أنسانية نابعة من صميم الواقع المصري والعربي وستعان المخرج المسرحي بتقنية الفلاش باك ومشاهد القفشات , ليعبر عن صرخة للنفس الأنسانية فى واقعها الذي أصبح واقعا مريضا متوحشا ليختلط بذلك الخوف مع المرح والسعادة وحب المال والقلق والانانيه والكبرياء ومن هذه الأفكار المتغلغلة في الواقع المصري والعربي وخاصة الشباب طرح علينا العرض اسئلة كثيرة في كيفية الوصول للسعادة ورضا النفس والذات بصور متعددة تعتمد على البساطة في الأداء من ناحية الحركة و التعبير بالغناء والموسيقى التي صاحبت كل أواقات العرض المسرحي وكانت مدهشة ومثيرة .
وكان العرض المسرحي بطرحه المباشر المشاكل التي يعاني منها الشباب المصري والعربي وهي مشاكل بدأت تنخر المجتمع لذلك برزت فكرة العرض في اللجوء الى خلطة سحرية للسعادة فعالج العرض في طرحه العديد من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالواقع الحالي فكانت خلطة السعادة للأصلاح والعيش والانطلاق نحو إصلاح الذات لنصل إلى الغاية المنشودة وهي السعادة والفرح والأمان للتأثير بالمتلقي ذهنياً وعاطفيا وحسيا من خلال إدخال المباشرة الكاملة في العرض المسرحي لإيصال الفكرة، وحمل العرض بمظمونه تنوعاً وتغيراً في الحالات بشكل دائم من خلال الحوار و الحالات النفسية وفي الغناء الرقص، وكان هذا التنوع والتجديد طغى عاى كافة عناصر العرض المسرحي من ديكور وأضاءة متجانسة مع الديكور والأكسسوارات والموسيقى والغناء لخلق متعة جمالية جديدة إلى المسرح مما ادى الى الأثارة الجمالية لدى المتلقي .
وكان الأداء والتمثيل في العرض المسرحي كان متفاعلا في تجسيد النص وكان الإخراج على المستوى ذاته وكلاهما قد كملا بعضهما في خلطة سحرية للسعادة .

وقام بتجسيد الشخصيات حمزة العيلي وفاطمة محمد علي، وأميرة رضا ورحمة أحمد، أسماء أبو اليزيد ومحمد حفظي، موسيقى د. مروان فوزي، وديكور عمرو الأشرف، وملابس شروق سامي.

وتعتبر المسرحية أضافة جديدة للمخرج شادي الدالي الذي قدم عدد من التجارب المتميزة للمسرح كمسرحية حلم بلاستيك لفرقة أتيليه المسرح وقد عرضت في مهرجان المسرح العربي السادس بالشارقة بالإضافة الى عرضها في مصر و ألمانيا. .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محسن النصار

إجمالي القراءات: 297,570
المقالات المنشورة: 61
- اليوم العالمي للمسرح وقيمتة المؤثرة في المجتع الأنساني / محس ...
- تسمية المونودراما المركَّبة..
- عالم الطفل ابداع متميز في كتابات الباحث العراقي فاضل الكعبي
- قراءة في كتاب «مسرح الشمس» تأليف بياتريس بيكون فالين
- لي ستراسبيرغ وأهم انجازاته المسرحية أنشاء«معهد لي سترسبيرغ ل ...
- مسرحية -رؤية فلسفية - تأليف محسن النصار
- حكايات -ألف ليلة وليلة - والآلهام المسرحي المتميز
- مسرحية- أمراة رائعة - تأليف محسن النصار
- مسرحية -ريتشارد الثالث- عرضا سيميائيا متميزا بالشفرات والأشا ...
- المؤتمر الصحفي للعرض الإماراتي لمسرحية -الدومينو- أخراج مروا ...
- المؤتمر الصحفي للمسرحية الليبية -الحكواتي -
- المؤتمر الصحفي لمسرحية - عالخشب - تأليف وأخراج زيد خليل مصطف ...
- مسرحية للأطفال - البطاريق والثعالب - تأليف محسن النصار
- حصول مسرحية- رسم حديث -على افضل عمل متكامل في مهرجان مسرح ال ...
- الطقس الدرامي وأكتمال الصورة المسرحية
- نظرية التقديمي والتمثيلي في المسرح العالمي
- مسرحية -حرير - قريبا على المسرح الوطني
- مسرح ماكس فريش والبحث عن الهوية وأبراز الحقيقة
- مكونات الممثل المسرحي الناجح
- المسرح العراقي هويته المتميزة الأبداع

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عاصمة جنوب السودان تستعد لاستقبال جلالة الملك
- أحمد الواصل في -المحرم الخليجي-: ويلات الغناء العربي من زمن ...
- داعش يجدد مجازره على المسرح الروماني في تدمر
- تركيا تستعيد جرة عمرها 4500 عام من بريطانيا
- الكتابة أحد اهتمامات أوباما بعد البيت الأبيض
- فيلم لـ-بي بي سي- بطلاته بائعات الهوى يروج لعلاقة ترامب بالك ...
- تواصل عروض فعاليات مهرجان المسرح العربي بعروض مسرحية ونشاطات ...
- مخرج «مولانا»: الفيلم لا يهاجم الأزهر.. ولكن يفضح استغلال ال ...
- فيلم -داري قطر-.. فرصة لاكتشاف الحياة في البلد
- روح الفلامنكو تنتعش بمقهى قديم بالعاصمة الإسبانية

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسن النصار - العرض المصري -خلطة سحرية للسعادة -والانطلاق نحو إصلاح الذات