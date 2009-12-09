

محسن النصار

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 11:34

المحور: الادب والفن









تم عرض المسرحية المصرية "خلطة سحرية للسعادة" من تأليف وإخراج شادي الدالي في مهرجان المسرح العربي التاسع في الجزائر وهي من المسرحيات التي تتنافس على جائزة الشيخ د. سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي .

وقد كان العرض المسرحى مثيرا جماليا من ناحية الشكل والمضمون حيث عالج قضايا أنسانية نابعة من صميم الواقع المصري والعربي وستعان المخرج المسرحي بتقنية الفلاش باك ومشاهد القفشات , ليعبر عن صرخة للنفس الأنسانية فى واقعها الذي أصبح واقعا مريضا متوحشا ليختلط بذلك الخوف مع المرح والسعادة وحب المال والقلق والانانيه والكبرياء ومن هذه الأفكار المتغلغلة في الواقع المصري والعربي وخاصة الشباب طرح علينا العرض اسئلة كثيرة في كيفية الوصول للسعادة ورضا النفس والذات بصور متعددة تعتمد على البساطة في الأداء من ناحية الحركة و التعبير بالغناء والموسيقى التي صاحبت كل أواقات العرض المسرحي وكانت مدهشة ومثيرة .

وكان العرض المسرحي بطرحه المباشر المشاكل التي يعاني منها الشباب المصري والعربي وهي مشاكل بدأت تنخر المجتمع لذلك برزت فكرة العرض في اللجوء الى خلطة سحرية للسعادة فعالج العرض في طرحه العديد من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالواقع الحالي فكانت خلطة السعادة للأصلاح والعيش والانطلاق نحو إصلاح الذات لنصل إلى الغاية المنشودة وهي السعادة والفرح والأمان للتأثير بالمتلقي ذهنياً وعاطفيا وحسيا من خلال إدخال المباشرة الكاملة في العرض المسرحي لإيصال الفكرة، وحمل العرض بمظمونه تنوعاً وتغيراً في الحالات بشكل دائم من خلال الحوار و الحالات النفسية وفي الغناء الرقص، وكان هذا التنوع والتجديد طغى عاى كافة عناصر العرض المسرحي من ديكور وأضاءة متجانسة مع الديكور والأكسسوارات والموسيقى والغناء لخلق متعة جمالية جديدة إلى المسرح مما ادى الى الأثارة الجمالية لدى المتلقي .

وكان الأداء والتمثيل في العرض المسرحي كان متفاعلا في تجسيد النص وكان الإخراج على المستوى ذاته وكلاهما قد كملا بعضهما في خلطة سحرية للسعادة .



وقام بتجسيد الشخصيات حمزة العيلي وفاطمة محمد علي، وأميرة رضا ورحمة أحمد، أسماء أبو اليزيد ومحمد حفظي، موسيقى د. مروان فوزي، وديكور عمرو الأشرف، وملابس شروق سامي.



وتعتبر المسرحية أضافة جديدة للمخرج شادي الدالي الذي قدم عدد من التجارب المتميزة للمسرح كمسرحية حلم بلاستيك لفرقة أتيليه المسرح وقد عرضت في مهرجان المسرح العربي السادس بالشارقة بالإضافة الى عرضها في مصر و ألمانيا. .