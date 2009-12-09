التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سرسبيندار السندي - ** إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب ... ماذا بعد سنين القحط والموت والخراب **
|
|
** إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب ... ماذا بعد سنين القحط والموت والخراب **
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
** فكر حر (10) .. عشر نكات إسلامية .. تثير الشفقة قبل الضحك
...
- ** فكر حر (9) ...{ كفر الذين قالوا ... ليس للإرهاب دين } **
- ** فكر حر ( 8 ) تناقض ألأيات القرآنية ... سبب ألإنفصام والاز ...
- ** شلالات الدّم في الاسلام ... بين الحقيقة والتزيف الأوهام * ...
- ** ** تقرير خطير جداً ... العراق مابعد داعش **
- ** فكر حر ( 7 ) ... قصة الاسلام والمسيحية .. من وجهة نظر حيا ...
- ** فكر حر (6) .. هل فكت قيود المسلمين .. لتغزو عقول دواعش ال ...
- ** ما سر العشق البرزاني ... للملا أردوغان **
- ** فكر حر (5) ... قالو إنما القرأن وحي .. وليس سرقات ادبية * ...
- ** فكر حر (5) ... قالو إما القرأن وحي ... وليس سرقات أدبية * ...
- ** فكر حر (4) ... قالو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم **
- ** ماذا تعني صفعة الكونكرس ... للسعودية **
- ** فكر حر (3) ... قالو إن الدين عند ألله ألإسلام **
- ** الدول المستعربة ... مصيرها التقسيم أو الفناء**
- ** من أسقط مدن السنة بيد داعش ولماذا ... الموصل نموذجا **
- ** أوباما والهروب إلى الجحيم ... قبل فوز ترامب **
- ** فكر حر (2) أي القرأنين أصدق { قرأن ما قبل محمد أم قران ما ...
- ** فكر حر (1) { جدلية المادة بين الخلق والعدم } **
- ** بعض ألاديان زبالة ... وبعض تابعيها حثالة **
- **. داعش ... على نهج الخرافة **
المزيد.....
- بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي سير مفاوضات أستانا والتسوية ...
- يديعوت أحرونوت: نائب رئيس الأركان الإسرائيلي التقى رؤساء أرك ...
- الأمن الألماني: داعش -يصطاد- أدمغة الشباب
- قائد عراقي: مقتل معظم قيادات -داعش- في الموصل
- رئيس غامبيا يؤدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده بداكار
- إقالة محافظ بغداد على خلفية قضايا فساد
- موسكو توجه دعوة إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات أستانا
- صور مرعبة لرجل فقد أسنانه بسبب انفجار سيجارة إلكترونية
- مقتل 9 مدنيين بسقوط قذائف حوثية على تعز
- معارك على جبهة نهم شرق صنعاء
المزيد.....
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- الاشتراكية في السياسة و التاريخ: خرافة الطريق الثالث( قراءة ... / ممدوح مكرم
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سرسبيندار السندي - ** إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب ... ماذا بعد سنين القحط والموت والخراب **