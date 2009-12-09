

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 22:39

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية











استمرارا في نشر حلقات دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام"، يقدم موقع "30 غشت" الحلقة الثانية من الجزء الثاني من هذه الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء. و تتضمن هذه الحلقة كلا من الفصل الثاني (من القسم الأول ــ الجزء الثاني) الذي يحمل عنوان: " الثورة الوطنية الديمقراطية على الطريقة اليعتوية"، و الفصل الثالث الذي يحمل عنوان: " الثورة الوطنية الديمقراطية على الطريقة الأنوالية".

للاطلاع على نص الحلقة الثانية، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت

http://www.30aout.info



موقع 30 غشت