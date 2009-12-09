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قشور


نزار طالب عبد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:32
المحور: الادب والفن
    


قشور-- قشور -- قشور
قشرتُ
لمستُ القشور
لعقتُتها
رأيتها
شمممتها
سمعتها يابسة
لكني لأول مرة
ارى القشور مكتوبة
ولأول مرة أراها علفا
تلوكها ألأعينُ
فتدمعُ غبطة وحبور
هذه الرغوة
أمطرتها السماءُ دبابيسا
تتفرقع متواطئة بقرار
فأذاها دياجير
و تراكيب أصفار
----------------------------------
طار من العُش آخر فراخي
أجن ألليلُ
رَكَضتُ الي الفسائلِ
المتحرقة بالجمر الماطرمن رؤوس النخل
أحتضنني السعفُ
والأبخرةُ من الخوص تفوحُ
ويحَ روحي والجروحُ
أتضرعُ اليك عني
سكران أتعثرُ بين المداخن والأنقاض
وأشلاء ألأطفال تصيحُ
الطائرات المسيرة والأقمار
تُطعم ألأجساد لبنادق القنص
وحولي دويٌ صَموتُ
راكضا
قافزا
لا أحيا
ولا أموتُ





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نزار طالب عبد الكريم

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