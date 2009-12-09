

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 5399 - 2017 / 1 / 11 - 13:17

المحور: الادب والفن









ليتني كنت يا وطني

قادراً

أن أعود إليك

ولو زحفاً على الركب



ربما أحميك قليلاً

من نار الحرب

بالقلب

والهدب



سأعود إليك

كاسراً

أغلال الأحقاد

والإنسان المغترب



لقد ولى زمن

الا حترا ب

والاغتراب

والحق المغتصب



منذ أن استباحنا المغول

من كل أطراف الأرض

ولت الفرقة بيننا

والحكم المستلب



آن أوان التآخي

ووحدة الصف

وحشد الجهود

في النضال المحبب



ليتني أعود يا وطني

لأيام .. لساعات

هي عندي

أغنى من الحقب



إذ لعلها تمنحني

فرصة الشرف

أن أكون معك

في الحرب والنوب



لعلي أسقي

جريحاً بين الدمار

يرتجف خوفاً

من الموت المقترب



أو لعلي

أحتضن طفلة

شريدة .. زائغة

في العالم المضطرب



سأعود إليك يا وطني

لعلي حين أدفن

يكرمني تراب قد ضم

قبلي .. أمي وأبي