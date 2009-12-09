

محمد شودان

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 05:43

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









انتهى الكلام، إلى مزبلة التاريخ

ختم السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات 2016 والذي كلفه ملك البلاد على ذلك الأساس بتشكيل حكومته، ختم مشاوراته الفاشلة في تحقيق توازن من داخل الأغلبية السابقة ببلاغ موجز غير صريح أهم ما جاء فيه "انتهى الكلام" معلنا انتهاء حواره مع السيد عبد العزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حول موضوع تشكيل الحكومة.

والحقيقة أن البلاغ يمثل إعلانا رسميا لموت حزب المصباح القديم موتا سريريا من داخل الساحة السياسية، لأنه فقد مصداقيته كحزب أولا، وحرم نفسه من كل إمكانية للتحالف مستقبلا مع أي حزب آخر، ذلك أن الأشهر الثلاثة التي استغرقتها المشاورات أظهرت حقيقة أن الحزب وأمينه العام لا يهمه إلا مصلحته هو، والحفاظ على فضل قيادته للحكومة، بل ومجرد البقاء فيها، وقد تتبعنا بأسى شديد بؤس السياسة وانحطاطها، وذلك في التحالفات التي أقيمت وفضت بين الليلة وضحاها، بله بين التصريح والذي يليه، وهكذا رأينا بأم أعيننا بن كيران يتبرأ ممن تحالف معه قبل الانتخابات(شباط) على خلفية تصريح الأخير بشأن موريتانيا، وبعدها أعلن إمكان تخليه عن لشكر والعنصر وبن عبد الله، وحتى أفتاتي وكوادر أخرى من حزبه، وقد بدا كالقرد الذي يغرونه بالموز للرقص وإظهار مؤخرته.

لقد ظهر تشبث بن كيران بالكرسي جليا لما صبر على أخنوش وهو يجذب أذنيه (سياسيا) جيدا يمينا ويسارا وأمام الملأ، وربما لو فرض عليه حتى إشراك حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة لقبل على عينه، فقط لتتحرك العجلة ويكون هو أمام المقود طبعا.

ولأن حزب الأصالة والمعاصر قد نأى بنفسه عن ذلك الصراع الكارتوني (ظاهريا على الأقل من خلال بيانه الأخير)، فقد فقدَ بذلك دون كيشوت طواحينه الهوائية، ثم لأن مقتل السفير الروسي قد فضح آلياته الإعلامية الداعشية حين اعتقلتهم السلطات على خلفية فكرهم الحاقد، فقد فقدَ سلاحه الإعلامي وقواعده التي كان يخترق به وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا لأن الملك رفض حكومة مبلقنة، وكان قد لقنه درسا في حفظ اللسان، فقد جن جنونه وأعلن موته.

حاصل الأمر، لا بد من أن نعبر عن إيماننا فندر الثرى على قبر المرحوم ثم نسأله: لمّا ثار غضبك أطلقت كلابك لتنبح في عرض الأحزاب وتنهش لحمها، هل أنت حزب وطني حتى تتهم أحزابا أخرى ـ منها ما هو أعرق منك ـ بأنها أيادي التحكم، وأنها صناعة النظام؟؟ ألست مجرد قطعة موسيقية شاذة ألفها ملحن القصر المرحوم الخطيب؟ بلى !وأخير من سيؤدي فاتورة الأشهر التي قضيت في عبثك؟ ومن سيتحمل تبعاتها الاقتصادية والدستورية؟

انتهى الكلام. إلى مزبلة التاريخ

محمد شودان