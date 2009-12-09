

مرتضى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 23:20

المحور: الادب والفن









بيبيتي ... تتحدث ( الابستومولوجيا ) *

محاورة من زمن المشراكة **

------------------------

كان يرتل بايات غريبة عن معطى الايات ...

التي بشرت بجنان التناسل والجنس المقدس !! .

وبتكرار هواجس التفكير ...

التي تضطرب لها ثمالة القلب في محاولة لارجاع " الغراب " ..

ليعطي درسا اخر عن زراعة الورود .



كانت في مدخل البيت بسيكارة تجر معها ...

أنفاس الذكرى ..

وربما شيء عن ( الفتق الاول) !!



- جدتي ، عمت صباحا ً

- (هله بعد جدتك وروحهه -عبارة لها حصرية القلوب النظيفة - )

- جدتي ... جد ............. تي ....!!!؟؟

- (ها يمه شبيك - عبارة تختلج بمضض معها خوالج الكنات - )

- ليس هناك شيء ...

لكني متذمر من الحياة التي اختطها ...

التي اختطها ربما أله ثمل !!!

- ( هههههههه .. دهر فرك يجده .. الله النعرفه مو هيج !!؟؟ )



هنا اختط دخان السكائر مكاناً فوق عتبة المنزل ..

المثقل بــــــــ ( جابر يجابر) وأغاني ( كوكب حمزة)



- جدتي . .. وينتابه ضحك هستري ، يمتزج بترقب الما بعـــــد !!

- ( يمـه ، جـــده - هنا اخرى الخلجات والمضض تأخذ حيزا ... لغيرة على حبيبها الولد -

الله النعرفه :



ينام طول بطول وي راك النهر ...

من تعطش الخضرة غنه ..

وحيل يبجي وينخه ..

يا بخت النده ..

يا بخت الضحك بعيون الاطفال .. من تبجي تريد تنام )



- جدتي .. جدتي .... جد............... تي تأخذه صفعة من الدهشة

- ( جده مرة شفته :

يمشي ويلملم مطر ..

وليغاد طشه .. يمه عتبه

كعدت بسده مره ..

واستورح غنج كلشي )

- لكن كيف ايتها الحبيبة ..

وتعاريف الواقع احالته حروف ..

حروف بين طيات كتب .. ضاجعت احلام الرفوف ،

بعيـــــــــــــــــــــــدا عن أعين الملمس ...



- (دهر فرك يجده .. ههههه .. اطي درب وأنته :

تفرهد الصدفة

وتعتلك شدات من كيف السهر والليل ..

والكاس ما يبعد طواري ...!!

بس يرتاح من تسكر صفنته . )



- جدتي- وضحك هستيري ٌ يمتزج بدهشة محبة -

وها انتي تعرجين على خوالج الكأس ...

لا أعرف .. ربما .... الجـــــــــــــد .. !؟؟؟

لا أدري ...



- ( أيييييه يجده .. شكلك والوادم مدري شجاهه .. يجده وحته :

حرورة الذكرة برد ..

وهواجس اليبعد برد ..

وحكمة الله الظلت ترواح سهر وظنون ..

هم ظلت برد .. )

------------------------------------------

* الابستومولوجيا : فرع من فروع الفلسفة التى تعنى بالبحث عن امكان الوجود .

** المشراكة : هي مفردة تعني ما توجه من باحة المنزل بأتجاه الشمس .

/////



ميشكولتس/هنغاريا/2017