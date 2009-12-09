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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرتضى محمد - بيبيتي ... تتحدث ( الابستومولوجيا ) * محاورة من زمن المشراكة ** ...... محاولة لتقريب ماهية اختراع الاديان ..





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بيبيتي ... تتحدث ( الابستومولوجيا ) * محاورة من زمن المشراكة ** ...... محاولة لتقريب ماهية اختراع الاديان ..


مرتضى محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 23:20
المحور: الادب والفن
    


بيبيتي ... تتحدث ( الابستومولوجيا ) *
محاورة من زمن المشراكة **
------------------------
كان يرتل بايات غريبة عن معطى الايات ...
التي بشرت بجنان التناسل والجنس المقدس !! .
وبتكرار هواجس التفكير ...
التي تضطرب لها ثمالة القلب في محاولة لارجاع " الغراب " ..
ليعطي درسا اخر عن زراعة الورود .

كانت في مدخل البيت بسيكارة تجر معها ...
أنفاس الذكرى ..
وربما شيء عن ( الفتق الاول) !!

- جدتي ، عمت صباحا ً
- (هله بعد جدتك وروحهه -عبارة لها حصرية القلوب النظيفة - )
- جدتي ... جد ............. تي ....!!!؟؟
- (ها يمه شبيك - عبارة تختلج بمضض معها خوالج الكنات - )
- ليس هناك شيء ...
لكني متذمر من الحياة التي اختطها ...
التي اختطها ربما أله ثمل !!!
- ( هههههههه .. دهر فرك يجده .. الله النعرفه مو هيج !!؟؟ )

هنا اختط دخان السكائر مكاناً فوق عتبة المنزل ..
المثقل بــــــــ ( جابر يجابر) وأغاني ( كوكب حمزة)

- جدتي . .. وينتابه ضحك هستري ، يمتزج بترقب الما بعـــــد !!
- ( يمـه ، جـــده - هنا اخرى الخلجات والمضض تأخذ حيزا ... لغيرة على حبيبها الولد -
الله النعرفه :

ينام طول بطول وي راك النهر ...
من تعطش الخضرة غنه ..
وحيل يبجي وينخه ..
يا بخت النده ..
يا بخت الضحك بعيون الاطفال .. من تبجي تريد تنام )

- جدتي .. جدتي .... جد............... تي تأخذه صفعة من الدهشة
- ( جده مرة شفته :
يمشي ويلملم مطر ..
وليغاد طشه .. يمه عتبه
كعدت بسده مره ..
واستورح غنج كلشي )
- لكن كيف ايتها الحبيبة ..
وتعاريف الواقع احالته حروف ..
حروف بين طيات كتب .. ضاجعت احلام الرفوف ،
بعيـــــــــــــــــــــــدا عن أعين الملمس ...

- (دهر فرك يجده .. ههههه .. اطي درب وأنته :
تفرهد الصدفة
وتعتلك شدات من كيف السهر والليل ..
والكاس ما يبعد طواري ...!!
بس يرتاح من تسكر صفنته . )

- جدتي- وضحك هستيري ٌ يمتزج بدهشة محبة -
وها انتي تعرجين على خوالج الكأس ...
لا أعرف .. ربما .... الجـــــــــــــد .. !؟؟؟
لا أدري ...

- ( أيييييه يجده .. شكلك والوادم مدري شجاهه .. يجده وحته :
حرورة الذكرة برد ..
وهواجس اليبعد برد ..
وحكمة الله الظلت ترواح سهر وظنون ..
هم ظلت برد .. )
------------------------------------------
* الابستومولوجيا : فرع من فروع الفلسفة التى تعنى بالبحث عن امكان الوجود .
** المشراكة : هي مفردة تعني ما توجه من باحة المنزل بأتجاه الشمس .
/////

ميشكولتس/هنغاريا/2017





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مرتضى محمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرتضى محمد - بيبيتي ... تتحدث ( الابستومولوجيا ) * محاورة من زمن المشراكة ** ...... محاولة لتقريب ماهية اختراع الاديان ..