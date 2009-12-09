

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 21:37

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية











يبدأ موقع "30 غشت" في نشر أقسام و فصول الجزء الثاني بعد أن تم الانتهاء من نشر كل حلقات، و كذا النشر الكامل للجزء الأول من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية " إلى الأمام": الأحداث، السيرورات، الأطروحات، الملابسات و النتائج".

هذا، و يضع الموقع نص الحلقة الأولى التي تتضمن الفصل الأول من القسم الأول الذي يحمل عنوان: "دور الأطروحات الإصلاحية في تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام" “. عنوان هذا الفصل الأول هو: “ الهجوم الإيديولوجي للنظام الكمبرادوري و البورجوازية الوطنية و ظهور الاتجاهات الإصلاحية التحريفية داخل الحملم.”



لقراءة نص الحلقة الاولى (الفصل الأول من القسم الأول للجزء الثاني)، انظر الصفحة الرئيسية لموقع "30 غشت"



http://www.30aout.info



موقع "30 غشت"