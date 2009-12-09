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من يصنع الوعي الشعبي؟


علجية عيش
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 23:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العنف لا ياتي من لا شيئ..
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يلعب المثقف دورا هاما في صناعة الوعي الشعبي، كلٌّّ و طريقته الخاصة، فالأديب له أسلوبه الخاص، و الكاتب و الناقد، و الفيلسوف و الشاعر و الرسام و الفنان التشكيلي كذلك، الكلُّ ملزم بتأدية واجبه لا نقول بصدق و إخلاص، بل نقول " بقداسة " ،..
بعض الباحثين يرون أن صناعة الوعي الشعبي قد يكون عن طريق فيلم يعرض في السينما ، بمعنى تحويل الأدب الى سينما .. الى عوالم مرئية يسهل للمُشاهد التفاعل معها دون ضرورة تعلمه للقراءة و صرف أوقات طويلة لها .. لأن مشاهدة فيلم يُنْقَشُ في الذاكرة الى الأبد ..ثم ياتي دور الدولة في ترشيد هذا الوعي، و لهذا فالنظام القمعي لا يمكنه أن يؤسس دولة، كما أن النخبة المثقفة وحدها القادرة على تشكيل الرأي العام و صناعته ، بل تصحيح الأفكار و تغيير الذهنيات، كل الذهنيات بما فيها الطبقة السياسية، و وحدها القادرة على تشكيل الوعي الشعبي، و إقناع الجمهور في حل المشاكل بطريقة سلمية..
و الحقيقة انه لا يختلف إثنان بأن العنف لا ياتي من لاشيئ، فهناك اسباب تؤدي بالناس للخروج إلى الشارع، و التظاهر، و قد يستغل أناس آخرون "مؤجرون" لإستغلال هذا الغضب الشعبي، فيلجأون إلى التكسير و التخريب، لكن ينبغي أن نقول، أن ممارسة العنف ليس من أجل العنف، بل للتعبير عن عدم قبول وضع ما، أو غياب العدالة الإجتماعية، و غياب سياسة واضحة المعالم في تسيير الشأن العام، فسوء لاالتسيير يؤدي عادة إلى الإنشقاقات بين السلطة و الأحزاب، و بين النظام و الشعب و قد يحدث ما يحدث..
و إن كان ما حدث في بعض الولايات من عنف، بل نوع من التمرد، سببه إجتماعي ، فإن هناك أطرافا تحاول الإستثمار فيه سياسيا، و هنا يدخل دور المجتمع المدني في توجيه الأمور نحو الجانب الإيجابي ، و الضغط على المجموعات الضاغطة، و التعبير عن مصالح الشعب، لكن أين هو المجتمع المدني؟.. نقول للأسف إنه منخرط في الأحزاب السياسية و هي التي تحركه حسب أهوائها
علجية عيش





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علجية عيش

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علجية عيش - من يصنع الوعي الشعبي؟