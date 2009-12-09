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( الشاي و علامة استفهامٍ نصف لغوية ) !


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


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رائد عمر العيدروسي
يُعتبر العراقيون من افضل متذوّقي شرب الشاي في الدول العربية وكذلك من افضل صانعيه او طريقة عمله على الإطلاق وبدون منافس , لكنّ ما يحزُّ في نفسي أنّ كلمة " قوري " هي فارسية ولا علاقة لها باللغة العربية , كما أنّ ال " كتلي " الذي يوضع " القوري " فوقه , فهو كلمة انكليزية KETTLE , وحتى الشاي ال " سنكين – بتشديد الكاف " فتعني ايّ شيءٍ ثقيل باللغة الفارسية .
وبالإنتقال الى الشاي , فهي كلمة غير متناسبة اطلاقا وغير لطيفة ايضا , فالتخدير كما معوف يستخدم في العمليات الطبية , وكذلك في العمليات الإجرامية الخاصة .
والى ذلك , فلا اجد كلّ مناسباً مع افضل متذوقيّ الشاي وطيقة عمله .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - ( الشاي و علامة استفهامٍ نصف لغوية ) !