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الجزء الأول - نشر كامل- من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية إلى الأمام-


موقع 30 عشت
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 22:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


قبل أن يعمل موقع "30 غشت" على البدء في نشر أقسام و فصول الجزء الثاني من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام": الأحداث، السيرورات، الأطروحات، الملابسات والنتائج "، يضع الموقع، أمام المناضلين و القراء، نشرا كاملا للجزء الأول من هذه الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء.
و يتضمن هذا الجزء الأول من الدراسة قسمين بعشرة فصول.

لقراءة الجزء الأول كاملا، انظر رابط موقع "30 غشت"
http://www.30aout.info

موقع 30 غشت





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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - الجزء الأول - نشر كامل- من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية إلى الأمام-