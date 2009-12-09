

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 22:39

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









قبل أن يعمل موقع "30 غشت" على البدء في نشر أقسام و فصول الجزء الثاني من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام": الأحداث، السيرورات، الأطروحات، الملابسات والنتائج "، يضع الموقع، أمام المناضلين و القراء، نشرا كاملا للجزء الأول من هذه الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء.

و يتضمن هذا الجزء الأول من الدراسة قسمين بعشرة فصول.



لقراءة الجزء الأول كاملا، انظر رابط موقع "30 غشت"

http://www.30aout.info



موقع 30 غشت