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سَنة اسباطَعَش


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 16:47
المحور: الادب والفن
    


سـَـنـة اسـباطـَـعـَـش
ميسون نعيم الرومي

سـَـنة اسـْـبـاطـَعـَـش أنـْـخـاچ .. رايـد أنـَـه العـون
نـثـَـري سـَـــلام اوحـُـب عالدنـيـّـه عـَالكـــون
***
نـثـَـري سـَـــلام اوحـُـب .. نـثـَـري مـَـوَدَّه
اشـْـبـَـعـْـنـَـه ظلـم وادمـوم .. والشدَّه شـدَّه
***
أبـعـَـث سـَـلامي اويـاچ .. للحـِـلـْـوَه بـَـغـداد
اسـنـيـن السـَـعـاده اوخـيـر .. نـتـْـرَجـَّـه تـنـْـعـاد
***
شـَـعـْـب العـراقي الزيـن .. كافي بـَـعـَد نـوم
إنـفـض مـَـذلـَّه اوجـور .. اغـسـل بالهـمـوم
***
لا كـَهـْـرَبـَـه ! لا ماي .. لاعـدْنـَـه خـدْمات
هـذا النـَـفـط مـبـيـوگ .. احكومـَـتـْنـَه آفـات
***
نهـّـضـَه الشـَـعـْـب وايـريـد .. نهضة زراعه
خـَـرْبـَـوْ وَطـَـنـَّـه ليـش .. حـتـّى الصِناعـَه
***
نـتـْحـَـزَّم ايـد ابإيـد .. نـطـْرد الخايـن
كـلهم لــِفـوْ لـَمـْـلوم .. يـاشـَعـْبي عايـن
***
(بـَـرْبـِـعـَـوْ) بالنـَـفـْطات .. والشـَـعـَب جايع
الواحـد يـجـَـدّي چـان .. بالغـرْبـَـه صايع
***
ياشـَـعـْـب انهض ! گوم .. نظـّـف الخـَضّرَه
مـَـرّت چـثيـرَه احـزان .. ماخـَـذِت عـِـبـّـرَه؟
***
كـون العـراق ايـعـود .. سومرنه ! بابـل
بالظلم راضي ليـش ؟ بالذلـَّـه قـابــــل
***
يا شـَـعـْـب انهض ثـور! طالب باللحقوق
اشـبـَـعـَـنـَـه وعود اهـواي .. والوطن مـَـسروق
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30 / 12 / 2016
ســـــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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