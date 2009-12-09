

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:04

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









سبق لى وفى بدايه كتاباتى على هذا الموقع ان كتبت دراسة مطولة عن ( نقد الفكر الدينى ) فى عده مباحث ، منها مبحث بعنوان ( اشكاليات قرآنية ) فى اربعه مقالات ، تناولت فيهم عدد من الاشكاليات فى النص المؤسس تتعارض مع العلم ومع المنطق السليم للاشياء

وبمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح والعام الميلادى الجديد ، رأيت ان اهنئ كل قرائى واصدقائى بهذه المناسبة واضع امامهم اشكاليه اخرى ، وهى الاية :

وهزى إليك بجذع النخله تساقط عليكى رطبا جنيا ) 25 سورة مريم)

والى تفسير البغوى :

وهزي إليك ) يعني قيل لمريم : حركي ( بجذع النخلة ))

رطبا جنيا ) مجنيا . وقيل : الجني هو الذي بلغ الغاية ، وجاء أوان اجتنائه)

الغريب والعجيب فى آن ان يسارع اصحاب الاعجاز العلمى ليقولوا لنا عن فوائد البلح الرُطب للانسان وللنفساء – نسين ومتناسين انها خبرات حياتيه معروفة للجميع

والغريب ايضا ان تكون هذه الآية دليلا دامغا يستعمله امامك اهل النقل اذا واجهتم بالعقل قائلين : الفعل البشرى مطلوب لتحقيق الارادة الالهيه ، فالبلح موجود فى النخله وماعليك الا الهز

ولا ادرى اى هز يقصدون : هز النخله ام هز الوسط .... ماعلينا

وسبب الغرابة والعجب ان هذه الآية بها اشكاليتين لاتستطيع اى عقلية نقدية وعلمية ان تتجاوزهم بسهولة

الاشكالية الاولى : ان جذع النخله لايمكن هزه ولو لرجل قوى البنية مفتول العضلات ، فمابالنا بامراة فى حالة نفاس بعد الولادة لاتقوى حتى على الوقوف ، فلو ان جذوع النخل يمكن هزهها ليتساقط البلح اوة الرطب لتم الاستغناء عن عمليه الجنى البشرى .

الاشكاليه التانيه وهى علمية تماما : ان موسم الاثمار فى النخيل هو فى الصيف وليس فى الشتاء ، والبلح لايكون رُطبا الا فى الجو الحار جدا والذى عادة مايكون فى شهر اغسطس

وما المشكلة فى ذلك ؟

المشكلة ايها السادة ان ميلاد السيد المسيح حسب الكنسية الغربية هو يوم 25 ديسمبر من كل عام ، وحسب الكنيسة الشرقية هو يوم 7 يناير من كل عام اى فى عز الشتاء والبرد القارص

وقد اوردنا اعلاه تفسير البغوى بان الجنى هو الذى بلغ الغايه وجاء أوان اجتنائه ، وان كان تفسيره لايضيف جديدا

فهل كان ميلاد السيد المسيح فى الصيف ام فى الشتاء ؟

وهل يمكن لامرأة نفساء ان تهز جزع نخله ؟

افيدونا بحق الالهة