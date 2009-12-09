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أفراح شوقي ؟!!!!!


كاترين ميخائيل
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 20:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كاترين ميخائيل
افراح شوقي ؟ !!!!
حرية الصحافة في ذمة الخلود
الكلمة الحرة تُعدم في العراق
الصحفية المعروفة بجرأتها المخلصة لعملها المواكبة على إختصاصها .
الصحفية الشابة لم ترتكب اية خطيئة او جريمة بل كانت تُؤدي واجبها بكل أمان وإخلاص وعملها الصحفي اليوم في العراق هو عمل مقدس . سمعتُ من الصحفيين هذه المهنة تسمى مهنة وطنية تعكس للعالم الداخلي والخارجي معانات الشعب العراقي بكل قومياته واديانه . هذه الصحفية الصغيرة بعمرها الغنية بجرأتها كانت تتحدى الفساد والفاسدين تتسابق مع إخوانها وأخواتها من الصحفيين لتحصل على اية معلومة صغيرة وكبيرة لتكتب عنها هي واحدة من مئات الصحفيين والاعلاميين والكتاب الذين يفضحون فساد الحكومات العراقية المتتالية منذ 2003 حتى يومنا هذا وهذا هو جوهر عملها وهي مهنية قديرة بعملها . لم ترتكب اية جريمة لم تقتل أحدا لم تتعدى على حقوق الاخرين لم تسرق اموال الشعب واموال الارامل والايتام ولا البنوك ولا ميزانية الدولة لم تنافس أحدا في الانتخابات السابقة ولا الحالية . لذا تستحق وسام الوطنية . لكن عوضا عن ذلك كافأها الفاسدون والارهابيون بعملية الخطف القذرة وهذا هو سلاح الارهاب اللاإنساني , سلاح الفاشلين و سلاح البشر العديم الانسانية . الصحفية أفراح يدعمها الدستور العراقي " حيث كفل حرية التعبير لكل الشعب العراقي واعطى حق الاحتجاج والتجمع والتظاهر والكتابة والنقد والتعبير المسالم .
كل اصابع الاتهام تتوجه الى الارهابين ثم الفاسدين من الحكومة العراقية . رغم ان العملية جريمة لاتُغتفر إلا ان الصحفية الشابة لم تقم بجريمة ضد الحكومة العراقية بل تتعامل مع الحدث ببرود لكن هذه مواطنة عراقية وهي أنزه من معظمكم لانها تُؤدي واجبها بكل نزاهة وإقتدار . هذه الانسانة البريئة المخلصة بعملها تنال الغبن والاضطهاد والخطف وربما أكثر من ذلك . هذه ابنة العراق لم تخرق القانون . كل هذا يحصل بسبب إهمال الحكومة العراقية وعدم الحرص على تطبيق الدستور والالتزام بقوانين الدولة العراقية . وجاءت هذه الخطوة كدرجة إنذار لباقي الصحافة بكل أنواعها لكن اقول للحكومة الحالية بيت لابي القاسم الشابي (اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر ) أود التذكير كل غرور الدكتاتور صدام لم يصمد امام العالم وامام الشعب العراقي . ولى زمانه لاانكر اليوم ولد عشرات من امثال صدام لكن لابد للليل ان ينجلي . الحقيقة تظهر عن خاطفيها وماهي هويتهم عاجلا ام اجلا . في عالم التكنلوجيا الحديثة كل معلومة سرية تظهر للعيان بسرعة دون جهود كبيرة .
اليوم شاهدتُ فيلم فيديو يُصور الساعات الاولى من إختطالب الصحفية الجريئة . حيث قدمت الى البيت اربع سيارات مدنية إحداهن تحمل رقم حكومي ودخلو رجال يتكلمون مع الصحفية ومن ثم أخذت في السيارة حسب قول إبنها على شاشات التلفزيون ؟ !!! أنا مواطنة عراقية أطالب الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء العراقي والاجهزة الامنية البحث بمهنية عالية وإيجاد خاطفين السيدة الجريئة صاحبة الاطفال وعدم اللجوء لقمع الصحفيين إطلاق سراح السيدة أفراح مهمة الدولة وأجهزتها الامنية .
https://www.youtube.com/watch?v=GL97Kvlr6y8&sns=fb
هذا الفيديو يعطينا معلومات خطيرة
29-12 -2016





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كاترين ميخائيل

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كاترين ميخائيل - أفراح شوقي ؟!!!!!