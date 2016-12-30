

سمير هزيم

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:20

المحور: الادب والفن









------------

قلت لها : وماذا بعد ..

قالت : سأحبك كثيرا ..

قلت لها : وماذا بعد الحب الكثير ..

قالت : حب اكثر منه ..

قلقت من إجابتها .. وتهيبت من نهاية هذا الطريق ...

أين هي نهاية الطريق ..؟

مدت يدها الي .. واخذت يدي ووضعتها على صدرها قائلة ..

اذا كنت تسير على درب كله ورود ورياحين ..

تحيط به السواقي العذبة والنباتات الجميلة من كل الجوانب ..

هل كنت تتساءل .... اين نهاية الطريق ..؟

ام تستمع بجمال تلك اللحظات ... ؟.

استيقظت من نومي على قرع قوي على باب بيتي ..

بائع الحليب ...

حبت حسابك بكيلويين أستاذ ...