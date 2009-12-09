أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - متي يحتفل المسلمون بعيد ميلاد عيسي بن مريم ؟





اخر الافلام











المزيد.....

متي يحتفل المسلمون بعيد ميلاد عيسي بن مريم ؟


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 15:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



متي يحتفل المسلمون بعيد الميلاد..؟
ولماذا يرفض العديد من شيوخهم التهنئة بميلاد المسيح عيسي بن مريم....!!!
لماذا يهتم المسلمين بمناسبة عاشوراء (الموسوية) ولا يهتمون بميلاد من هو أعظم من موسي في عقيدتهم ؟
الإحتفال بعاشوراء
‎ عند أهل السنة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومونه حيث أن الله عز وجل نجا موسى والمؤمنين من فرعون فقال عليه السلام نحن أحق بموسى منهم . أخرج البخاري
لماذا لا يحتفل إذن المسلمين بيوم ميلاد من قال قرآنهم عنه
سلامُ عليّ...
‎الآية : وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حيًّا (مريم33
وكاتب القرآن يقول يأتي نبي من بعدي إسمه أحمد ( أرسل لكم الروح المُعزي ..البارلقيط )،
هل يهتم فعلاً علماء الدين الإسلامي بالبحث في كتب القرآن و الحديث وإستنباط ميعاد ميلاد سيدهم عيسي الصحيح والذي تنبأ أو أوحي إليه بمجئ نبي من بعده؟
- كان كاتب القرآن علي يقين تام وعِلم أن كُتب المسيحين محرّفة (حرفوا الكٓلم عن مواضعه) و علي علماء ....!!! دين الإسلام إثبات مصداقية تأريخ والإحتفال بمناسبة إرسال أنبياء إلههم المزعوم ومكان وظروف وميعاد ولادة رسلهم ولو بالتقريب من كتابهم المُعجِز و المبين (القرآن) وما نقل من حديث عن عن مؤلف الوحي ؟
علماء الإسلام في بحث عن فوائد البول
http://youtu.be/YX9qptR8Wp4
بحث الشعراوي في كتاب القرآن : لن يرضي عنك اليهود
https://www.youtube.com/watch?v=oafB98pM-oQ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عدلي جندي

إجمالي القراءات: 2,598,331
المقالات المنشورة: 779
- الإخوان والوهابية بخير (منقول)
- هيئة الدفاع عن المجرم بشهود الزُّور ..حدوتة تتكرر ..
- الجٓهٌر ليس إلا بالإنسان...
- مفارقة :سياسية ..إسلامية ..
- ظروف محمد والإرهاب الديني ..!!!!!
- الشعوب الإسلامية تبذل الغالي والنفيس علي الدين والنتيجة..!!! ...
- تعرّٓفْ علي إسلام اليوم ..!!
- قد جاوز المغيبين المدي (مراسم عزاء في العقل المصري).
- قد جاوز المغفلين المدي.
- قالوا عن ..الشيخ الشعراوي رضي الله عنه...!
- اللي علي راْسه داعش ..يحسس عليه..!
- مصائب قومُ عند قوم إسلام.
- مسرح عرائس..!!(الإسلام)
- وظيفة لله.. (الإسلام)
- لو لم يكن رسول لله.. هو ....!!
- الإسلام الشارد
- ترامبيزم( فيلم أمريكي)
- شرشحة إله ورسوله وأتباعهم..!!
- التبرير عقيدة ..(الإسلام).
- إسم داعش يختفي ..يبقي الحلم...؟

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- رئيس رومانيا يرفض ترشيح السيدة المسلمة سيفيل شحادة لتولي رئا ...
- احتفال يهودي بالبحرين يثير انتباه المغردين
- البابا يشيد بالمسيحيين العراقيين الذي تعرضوا لاضطهاد الدولة ...
- 640 طالباً جامعياً غالبيتهم مسيحيون نزحوا إلى كركوك
- بالفيديو... اليهود الراقصون بالبحرين غنّوا للصهيونية وبناء ا ...
- الحشد الشعبي يرد على الجبير: ابتعد عن الطائفية
- ولايتي: وسائل اعلام الغرب بوق الشيطان لتقديمها داعش بصفة -ال ...
- المغرب.. تدريب 1200 عالم دين من الشباب على محاربة التطرف
- باسم يوسف يرد على "الشامتين برميه خارج مصر"
- البابا فرنسيس يثني على مسيحيي الشرق الاوسط الذين يعانون الاض ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
- تحرير الفكر / سامح عسكر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - متي يحتفل المسلمون بعيد ميلاد عيسي بن مريم ؟