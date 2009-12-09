

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 15:43

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











متي يحتفل المسلمون بعيد الميلاد..؟

ولماذا يرفض العديد من شيوخهم التهنئة بميلاد المسيح عيسي بن مريم....!!!

لماذا يهتم المسلمين بمناسبة عاشوراء (الموسوية) ولا يهتمون بميلاد من هو أعظم من موسي في عقيدتهم ؟

الإحتفال بعاشوراء

‎ عند أهل السنة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومونه حيث أن الله عز وجل نجا موسى والمؤمنين من فرعون فقال عليه السلام نحن أحق بموسى منهم . أخرج البخاري

لماذا لا يحتفل إذن المسلمين بيوم ميلاد من قال قرآنهم عنه

سلامُ عليّ...

‎الآية : وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حيًّا (مريم33

وكاتب القرآن يقول يأتي نبي من بعدي إسمه أحمد ( أرسل لكم الروح المُعزي ..البارلقيط )،

هل يهتم فعلاً علماء الدين الإسلامي بالبحث في كتب القرآن و الحديث وإستنباط ميعاد ميلاد سيدهم عيسي الصحيح والذي تنبأ أو أوحي إليه بمجئ نبي من بعده؟

- كان كاتب القرآن علي يقين تام وعِلم أن كُتب المسيحين محرّفة (حرفوا الكٓلم عن مواضعه) و علي علماء ....!!! دين الإسلام إثبات مصداقية تأريخ والإحتفال بمناسبة إرسال أنبياء إلههم المزعوم ومكان وظروف وميعاد ولادة رسلهم ولو بالتقريب من كتابهم المُعجِز و المبين (القرآن) وما نقل من حديث عن عن مؤلف الوحي ؟

علماء الإسلام في بحث عن فوائد البول

‏http://youtu.be/YX9qptR8Wp4

بحث الشعراوي في كتاب القرآن : لن يرضي عنك اليهود

‏https://www.youtube.com/watch?v=oafB98pM-oQ