

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 23:19

المحور: الادب والفن









التشريح السياسي .!!!

رائد عمر العيدروسي

1

هذهِ الدوله

المحسوبة كدوله

والمدوّله

كم منْ دولةٍ تشِنُّ عليها صوله

إذا " حقّاً " كانت دوله .!

2

القفصُ الصدري للحكومه : -

ملئٌ بالتسوّس ,

رئتا الحكومه : -

تعاني ضيقَ التنفّس ,

قولونها : -

يفيضٌ بالتكلّس ,

معدةُ الحكومه : -

مُتخمةٌ فوقَ التخمه

وإنعكاسٌ على التنفّس .!

عمودها الفقري : -

فيه تقَوّس ,

عروقها : -

بحالةِ تيبّس ,

مبيضُها !! : -

يئنُّ من تكيّس ,

بطنُها : -

كأنها حبلى بشبكاتِ تجسّس .

3

تحتَ أبُطِ الحكومةِ : -

سلاحٌ بنصفِ اخمس ,

تحتَ أبطها الآخر : -

كاتمُ صوتٍ ومسدّس .

4

هذهِ الحكومةُ : -

تبتسمُ ووجهها عابس !

متزوّجةٌ وهي عانس !

معاشرتُها لا تُؤنس ,

فمَنْ قائدُها المؤسّس .؟

