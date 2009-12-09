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التشريحُ السياسي .!!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 23:19
المحور: الادب والفن
    


التشريح السياسي .!!!
رائد عمر العيدروسي
1
هذهِ الدوله
المحسوبة كدوله
والمدوّله
كم منْ دولةٍ تشِنُّ عليها صوله
إذا " حقّاً " كانت دوله .!
2
القفصُ الصدري للحكومه : -
ملئٌ بالتسوّس ,
رئتا الحكومه : -
تعاني ضيقَ التنفّس ,
قولونها : -
يفيضٌ بالتكلّس ,
معدةُ الحكومه : -
مُتخمةٌ فوقَ التخمه
وإنعكاسٌ على التنفّس .!
عمودها الفقري : -
فيه تقَوّس ,
عروقها : -
بحالةِ تيبّس ,
مبيضُها !! : -
يئنُّ من تكيّس ,
بطنُها : -
كأنها حبلى بشبكاتِ تجسّس .
3
تحتَ أبُطِ الحكومةِ : -
سلاحٌ بنصفِ اخمس ,
تحتَ أبطها الآخر : -
كاتمُ صوتٍ ومسدّس .
4
هذهِ الحكومةُ : -
تبتسمُ ووجهها عابس !
متزوّجةٌ وهي عانس !
معاشرتُها لا تُؤنس ,
فمَنْ قائدُها المؤسّس .؟





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - التشريحُ السياسي .!!!