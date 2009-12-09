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استطلاع رأي في دراسة علمية.


قاسم حسين صالح
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 19:38
المحور: المجتمع المدني
    



استطلاع رأي

أ.د.قاسم حسين صالح
مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العر اقية

بهدف تقديم دراسة علمية تسهم في الكشف عن رأي العراقيين في السياسيين الذين لا يحظون برضاهم ويرون ان عليهم مغادرة الساحة السياسية،نرجو تسمية ثلاثة اشخاص تتمنى ان لا ترى وجوههم في 2017،راجين التقيد باختيارك ثلاثة فقط ،وان تكون الأجابة موضوعية بعيدة عن الانفعال والمواقف الشخصية والقومية..
مع وافر الشكر والأمتنان.

يمكنك ارسال اجابتك مباشرة على الأيميل الآتي:
qassimsalihy@yahoo.com





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قاسم حسين صالح

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