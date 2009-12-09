

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:38

المحور: الادب والفن









يوما ..

سيعود الوطن من رحلة سنين

مرت من غربال الشمس

كأجنحة فراشات

سامرت خلوة اللهيب

وانتصرت

وسينبش جندي الحراسة

في متحف ذاكرتي

ليقرأ على جلد تمساح

بضع كلمات

لم تطأ أحرفها .. سوى

محراب عينيك

ربما ..

يغامره سطوة الوطنية

بتمردي

فكل الحواجز المنصوبة

تبيح لملذات القتل .. بالعبور

إلا ...

طلقات الحب

وهوية الانتماء .. إلى

رعشات وطن

لن تخلد إلى النوم

وفي الغابة جرذان

تقضم جزمة ثوار

أعلنوا التوبة من فوهة البندقية

وارتحلوا

٢٦/١٢/٢٠١٦