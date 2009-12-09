

حسين علوان علي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:37

المحور: الادب والفن









قد تختلف نقطتان حمراوان

على حجر دومينو دو بياض،

مثل قطرتي دم لقتيل واحد

قطرة قبل النوم،

وقطرة بعد الموت



***

قد يسهر المغني حتى الصباح

وقد يسهر الصباح حتى ينام المغني،

اه ما اقسى الغناء على بواباتِكِ

اناشيداً قيد الاندمال

جروحاً قيد الانشاد،

النهار رجلٌ

والمساءُ امرأه.



***

ما كان ثمة سبيل الى عبور النهر

غير عربة نافقة

لم يتح العصف للحادي ان يتفادى القنبلة،

عصف به موجها على الجسر..

نفقت العربة وتحطم الحصان،

تناثر الحادي عربة من نار

في سديم من نجوم



***

حين تلتاع الحروف على جسدها

خصوصا حين تهرب القبل،

حين تهبّ الريح صوب خصلات شعرها

قرب نحرها

حين تعوي الرياح فوق قوائم سريرها

حين ترتعش شراشف القلب

حين آهات نافرة

حين كل ذاك وغيره

تنهش الذئاب على السرير نفسها



***

كان أسمي سمكة هاربة

وأسمها نهدٌ ذبيح..

كان نهرٌ جريح،

ينزف عند الخاصرة

________

قرب نهر الكستناء

2015