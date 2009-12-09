أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - من أوراق الخريف 55





اخر الافلام











المزيد.....

من أوراق الخريف 55


روني علي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 21:19
المحور: الادب والفن
    



في المطر
لن تبتسم الأرض من وقع الأقدام
فالحمل
أشواك في أديم الصفاء
دعينا نتعانق من رسائل السماء
علَّ الرذاذ يبتسم
فرسائلنا ..
تاهت في مهب الموج
وانقرضت .. مع ابتسامات
رسمتها شفاهنا
حين كانت النجوم
تسطع من صدرك
قبل أن يزف "القبطان"
لعنة الخيانة في وباء الرحيل
في المطر
لن تكتمل قبلة
على كف مرتجف
ناولته يوماً
كزناد بندقية
لأطلق منه صدى الحب
في بلد
ضاق منه الحب .. مهزوماً
فكانت الرحلة .. مع دماء
تنزف من خاصرة الذكريات
وأشواقي

25/12/2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
روني علي

إجمالي القراءات: 950,609
المقالات المنشورة: 656
- من أواق الخريف 54
- من أوراق الخريف ٥٣
- من أوراق الخريف 52
- من أوراق الخريف 51
- من أوراق الخريف 50
- من أوراق الخريف 49
- من أوراق الخريف ... ٤٨
- من أوراق الخريف 47
- ثورة النجباء
- من أوراق الخريف 46
- من أوراق الخريف ٤٥
- من أوراق الخريف ٤٤
- من أوراق الخريف 43
- من أوراق الخريف 42
- رحيق النشوة
- من أوراق الخريف 41
- من أوراق الخريف 40
- من أوراق الخريف 39
- قلب ملتهب
- مصيدة الحجل

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الجزائر تستضيف الدورة التاسعة للمسرح العربي
- هذه هي أفضل عشرة أفلام في 2016
- مجاري بابل تستنفر كوادرها الفنية لرفع مياه الأمطار ومجلسها ي ...
- وفاة الفنان السوري وضاح شبلي
- الشاعرة السورية ريم الخش في دوامة أسئلة الإنتماء: الأدب طريق ...
- “الله” مع ابن كيران.. ضدا في الجميع..
- ثقافة النزاهة واجب من ؟ – حسام الدين الانصاري
- منع فنان مصري معروف من السفر إلى تركيا
- الفقيد البساره.. قامة وقيمة نضالية
- هاورد نميروف: الأسلوب -

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - من أوراق الخريف 55