

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 21:19

المحور: الادب والفن











في المطر

لن تبتسم الأرض من وقع الأقدام

فالحمل

أشواك في أديم الصفاء

دعينا نتعانق من رسائل السماء

علَّ الرذاذ يبتسم

فرسائلنا ..

تاهت في مهب الموج

وانقرضت .. مع ابتسامات

رسمتها شفاهنا

حين كانت النجوم

تسطع من صدرك

قبل أن يزف "القبطان"

لعنة الخيانة في وباء الرحيل

في المطر

لن تكتمل قبلة

على كف مرتجف

ناولته يوماً

كزناد بندقية

لأطلق منه صدى الحب

في بلد

ضاق منه الحب .. مهزوماً

فكانت الرحلة .. مع دماء

تنزف من خاصرة الذكريات

وأشواقي



25/12/2016