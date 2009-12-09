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أفول عام 2016 المظلم وبدء العد العكسي لسقوط نظام 9 نيسان 2003 نيسان تحت أقدام جنود المعركة الطبقية و الوطنية


التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:23
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


أفول عام 2016 المظلم وبدء العد العكسي لسقوط نظام 9 نيسان 2003 تحت أقدام جنود المعركة الطبقية و الوطنية
كلمة بالقلم الأحمر-صباح زيارة الموسوي : أفول عام 2016 وبدء العد العكسي لسقوط نظام 9 نيسان 2003 تحت أقدام جنود المعركة الطبقية والوطنية

أفول عام 2016 المظلم يضاف إلى أعوام خلت تعرض فيها شعبنا العراقي إلى عملية تمزيق ممنهجة ،عملية تدمير للوطن ،واستباحة المواطن العراقي ،والتفريط بالأرض والعرض، حيث احتلت المدن على يد داعش الأمريكي وارتكبت جرائم سبي واغتصاب وقتل نساء العراق.

يضاف عام 2016 إلى أعوام احتلال العراق ونغله نظام 9 نيسان 2003 الذي خدع البسطاء بشعار "الديمقراطية والخلاص من دكتاتورية المقبور صدام وحزبه البعثي الفاشي" الذين استسلموا بدورهم على وقع ترويج المعارضة اللاوطنية القادمة على الدبابة الأمريكية لحلم-وهم " عراق يابان وألمانيا المنطقة" .

ليصحو على واقع مظلم مرير لم يشهد العراق مثيله منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921.
حول العراق إلى بلد تحكمه المليشيات المتاجرة بالطائفية الشيعية والسنية والقومية العنصرية الكردية التي يمثلها المهرب مسعود الوجه الآخر للقومية الشوفينية العربية التي مثلها المقبور صدام.

وسلمت الثروة النفطية للنهب على يد الشركات الاحتكارية الإمبريالية وعصابات مسعود وعمار وحزب الرذيلة وداعش واوردوغان ،واختفت مئات مليارات الدولارات،وتم تدمير الزراعة والصناعة الوطنية والنظام التعليمي والصحي والخدمي وكل المؤسسات الوطنية العراقية وفي مقدمتها الجيش العراقي،ناهيكم عن التفريط بالمياه وتدمير البيئة والآثار.

ها نحن نقبل على عام جديد محملين بالألم والأمل معا.

ألم جراح طعنات الغدر على يد دواعش الخضراء واستباحة دواعش الصحراء،وخيانة الانتهازيون الذين باعوا الوطن مقابل راتب تقاعد برتبة جحش بريميري.

الأمل بجيل الشباب العراقي الثائر في ساحات الاحتجاج ومواقع الإبداع الثقافي والفني التقدمي، والأجيال الوطنية العراقية التي لم ولن تسقط راية الحرية المضمخة بدماء الشهداء.

الأمل بالقوات المسلحة العراقية الرسمية والشعبية التي تطهر أرض الوطن من رجس دواعش الصحراء ، في معركتنا الوطنية التحررية الكبرى،المفضية حتما إلى الالتحام بالمعركة الطبقية التي يخوضها اليسار العراقي بسواعد العمال والفلاحين بالتحالف مع القوى المدنية الوطنية وعموم الكادحين ضد دواعش الخضراء الطبقة الطفيلية الحاكمة الفاسدة التابعة .

وما تصارخ دواعش الخضراء بتسوياتهم الا محاولة يائسة لخداع الشعب العراقي المنتفض،محاولة التسوية التي إنتهت بين تجار الطائفية بصراع وضيع عنوانه حدث وقع قبل أكثر من 1400 عن السقيفة والغدير واعتبارهما عطلة رسمية!! ونحن نودع العام 2016....!

فهل حقا يمكن لهذه الحثالات الجاهلة الرجعية ان تواصل حكم بلاد الحضارات والثورات....العراق ؟

سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة حتما...





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التيار اليساري الوطني العراقي

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الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - التيار اليساري الوطني العراقي - أفول عام 2016 المظلم وبدء العد العكسي لسقوط نظام 9 نيسان 2003 نيسان تحت أقدام جنود المعركة الطبقية و الوطنية