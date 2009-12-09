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أحزاب تبحث عن تحالفات لدخول معترك التشريعيات المقبلة


علجية عيش
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 01:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


فيما تسعى حركة الإصلاح إلى استمالة" تاج" لتوحيد الرؤى و الأهداف

بدأت بعض الأحزاب السياسية في التحرك بحثا عن تحالفات لدخول معترك الانتخابات التشريعية المقبلة، و ينتظر الشروع في فتح باب الحوار بين رؤساء هذه الأحزاب،و البحث عن توافق سياسي يرضي جميع الأطراف، و على صعيد آخر كشفت مصادر عن دعوة الداخلية الأحزاب الجديدة المعتمدة لعقد مؤتمراتها و تجديد مكاتبها قبل اقتراب موعد الانتخابات، فبالنسبة لحركة الإصلاح الوطني، و حسب مصادر من داخل الحركة فإن رئيس الحركة فيلالي غويني الذي أعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية، في طريقه للتحالف مع حركة البناء الوطني، و جبهة التغيير، كما يسعى إلى استمالة عمار غول رئيس حزب "تاج" للتحالف معه رغم اختلاف توجهات كل واحد منهما، ليشكلوا قوة سياسية موحدة يدخلون بها التشريعيات القادمة من أجل انتزاع أكبر عدد من المقاعد، و اكتساحها الساحة، و اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني أـن هذه التحالفات من شأنها أن تقوي الروابط بين الأحزاب الإسلامية و تعزيز اللحمة فيما بينها، فيما استثنى ذات المصدر، جبهة العدالة و التنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، باعتبار أنها أكثر الأحزاب تشددا و معارضة للسلطة و كذا أحزاب الموالاة ، حيث استبعد الدخول معه في تحالفات سياسية، لأسباب يعرفها الجميع، و هو العداء السياسي بين الحزبين، أما عن الجبهة الوطنية للحريات ( أفنال) تسعى هي الأخرى عن أرضية خصبة لتشكيل تحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل دخول الانتخابات التشريعية و الفوز بمقاعد لها داخل البرلمان، في حين يفضل الأفافاس الدخول مستقلا معتمدا على وعائه النضالي، بالرغم من مواقفه الأخيرة التي أبدى فيها تقاربه مع السلطة من أجل لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد‪.
علجية عيش





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علجية عيش

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علجية عيش - أحزاب تبحث عن تحالفات لدخول معترك التشريعيات المقبلة