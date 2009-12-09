

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:15

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية











يستمر موقع "30 غشت" في نشر حلقات دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام".



هذا و بعد أن تم نشر ضمن القسم الأول من الجزء الأول: الحلقة الأولى التي ضمت مقدمات عامة و الفصلين الأول و الثاني. و الحلقة الثانية التي ضمت كلا من الفصل الثالث، الرابع، الخامس و السادس. و ضمن القسم الثاني للجزء الأول تم نشر الحلقة الثالثة التي ضمت كلا من الفصل السابع و الثامن، و الحلقة الرابعة التي ضمت الفصل التاسع. يقدم الموقع اللحظة الحلقة الخامسة و التي تضم الفصل العاشر كفصل أخير للجزء الأول من هذه الدراسة، علما أن هذه الأخيرة تتألف من أربعة أجزاء يضم كل جزء منها أقساما هي بدورها تنقسم إلى فصول.



للاطلاع على نص الفصل العاشر و الأخير للجزء الأول، انظر رابط موقع "30 غشت"



http://www.30aout.info



موقع 30 غشت