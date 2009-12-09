

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 14:45

المحور: الادب والفن









(السبية)

مراد سليمان علو

ايتها السبية، لست في أسرك تعانين بلاء اشد من بلاء قلبي السجين في صدري، وفكري المضطرب في عقلي، وروحي القلقة في جسدي.

كوني قوّية امام مصائبك، واستهزأي بقيودك مثلما اتحمل اوجاع قلبي، واعقل شطحات فكري، وأداري قلق روحي.

كوني قوية فالشنكالية ما طردت من بابل إلا لتكون قوّية.

انظري الينا، فجميعنا عبيد، كلاً في مكانه. ونخشى حتى من احلامنا عندما تقترب منك لتفك أسرك.

دموعنا لاتنفعك هناك، وعويلك لا ينفعنا هنا، فالناس لم تعد تحمل المناديل لتقدمها لك ولنا.

الجبناء هنا أسود أمام المقيّدين بالسلاسل من أمثالك.

انظري الينا فنحن كالحمير ننضمّ للقطيع. لاخير فينا، وياليتنا مثل الحمير نقوى على حمل اثقالنا. نحن كالثعالب في حيلنا واحتيالنا فلا خير يرتجى منا، وكالعقارب نلدغ القريب قبل البعيد ، وليتنا كالعقربة التي تضحي بنفسها وتقدم لحمها لصغارها، نحن غربان ننعب في كلّ مكان، وليست لنا جرأة الغربان لنهاجر.

لا يغرنك ابواقنا العالية، فهي للمفاخرة ليس إلا.

نتربصّ بك كاللصوص الجبانة، وليتنا كاللصوص نمتطي الليل الأسود لنفّك أسرك.

نحن قوم تتنازل رجولتنا لرغائبنا الدنيوية.

نصفّق للأخبث فينا، ونضخمّ كذبة الأكذب فينا وتسير الكذبة بيننا ككرة ثلجية متدحرجة من علٍ.

ليس لك سوى قلبك؛ فقوّيه، وعقلك فغذيه، وروحك لتسمين به.

أنت في قيودك اكثر مهابة من الرئيس، والأمير.

أنت في رغبتك بين الموت وأمل النجاة اكثر شجاعة من الف قائد في الجبل وفي السهل.

كآبتك الدائمة اكثر بهجة من ربيعنا المؤقت.

أنت بأوجاعك وآلامك امضى من ألف قصيدة.

أنت أمام جلادك وسجانك ومغتصبك حرّة وأبيّة أكثر من رؤساء العشائر.

اغفري لنا نحن الضعفاء والجبناء والمارقين الذين لا نجيد سوى النوح عليك، ولا نحرك ساكنا لخلاصك.

اغفري لنا جهلنا لأننا لا ندري بأنك وهبت لنا الخلود بتضحياتك.

سنلتقي أنا وأنت، فإن لم يكن هنا ففي حياة قادمة فكلانا نؤمن بتناسخ الأرواح وبحيواتنا المتعددة أيتها السبية.

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