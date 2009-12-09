أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعدي عبد الكريم - قصيدة (جمهورية الفقراء)





اخر الافلام











المزيد.....

قصيدة (جمهورية الفقراء)


سعدي عبد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 14:43
المحور: الادب والفن
    


جمهوريةُ الفقراء

سعدي عبد الكريم

مثل أحزاننا القديمة ِ
وفواجعنا القديمة
ومآسينا الحاضرة
نتعلقُ بترنيماتِ الرثاء ِ
وحكومات الظلم ِ
.. ملحمة من أفول الضوء ِ
تبرق ُ فيها ملايين الدموع ِ
تعمم فيها مبصرات الخنوع
وتذبل فيها أيائك الربوع ِ
وهذا الولدُ المهول ُ
يمزقُ أشلاء قصيدته ِ
ينثرها في الريح ِ
تلفها العاصفة الهوجاء
ليؤسس جمهورية البهاء ِ
على حطام ترنيمات الرثاء ِ
يسقيها من دم دجلة
ومن جفاف الفرات
هذا الولدُ النشمي
ينشأ جمهورية الفقراء
في قلب الرثاء
يحميها الشعراء ُ
والمحرومون ......
والمتسولون ......
ويرممها العاطلون !





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعدي عبد الكريم

إجمالي القراءات: 27,263
المقالات المنشورة: 19
- قصيدة (تكوينات )
- قصيدة (حمامة مكسورة الجناح)
- دراسة نقدية * أهمية المنتج الأدبي *
- * ياسمين * قصيدتي التي لم اكتبها بَعدُ
- جمهورية الفقراء
- هاني عقيل .. والسرقة الأدبية الفاضحة
- قصيدة .. امرأة ٌ استثنائية
- نبوءات الريح
- قصدية الانفتاح على الأنساق الميثولوجية والنهل من المقدس في د ...
- قصيدة الأرصفة تعج بالموتى
- دراسة نقدية تحليلية
- قصيدة طيرٌ .. وحصاة
- قصيدة / الدخان
- دراسة نقدية / جمالية الاشتغال عبر توظيف الأسطورة في قصيدة (ش ...
- قصيدة / عليّ ٌ يا قرة عيني .. ويا وجعي / مهداة الى أميرة جوا ...
- المسلسل التلفزيوني البنفسج الأحمر أيقونة فنية وجمالية مضيئة ...
- الاشتغالات الانزياحية والدلالية في قصيدة النثر الحداثوية
- حكومه فياض الانتعاش الموهوم

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-
- إلياس العماري يزور سفير روسيا بالرباط لتقديم واجب العزاء
- صدور رواية فنتازية -زجاج مطحون-
- هل تحول “بيجيدي” ابن كيران الى حاضنة للجهاديين؟
- الثقافة البرلمانية: عيد الغدير سيكون عطلة رسمية واليوم الوطن ...
- -عين الشرق ـ هايبرثيميسيا 21- للكاتب والإعلامى السورى إبراهي ...
- بطلة أفلام حرب النجوم كاري فيشر -تصاب بأزمة قلبية-
- فنان يرسم التعايش المسيحي المسلم في غزة على لوحات من خشب
- الصين تتفوق على الولايات المتحدة بعدد دور السينما

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعدي عبد الكريم - قصيدة (جمهورية الفقراء)