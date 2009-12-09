

سعدي عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 14:43

المحور: الادب والفن









جمهوريةُ الفقراء



سعدي عبد الكريم



مثل أحزاننا القديمة ِ

وفواجعنا القديمة

ومآسينا الحاضرة

نتعلقُ بترنيماتِ الرثاء ِ

وحكومات الظلم ِ

.. ملحمة من أفول الضوء ِ

تبرق ُ فيها ملايين الدموع ِ

تعمم فيها مبصرات الخنوع

وتذبل فيها أيائك الربوع ِ

وهذا الولدُ المهول ُ

يمزقُ أشلاء قصيدته ِ

ينثرها في الريح ِ

تلفها العاصفة الهوجاء

ليؤسس جمهورية البهاء ِ

على حطام ترنيمات الرثاء ِ

يسقيها من دم دجلة

ومن جفاف الفرات

هذا الولدُ النشمي

ينشأ جمهورية الفقراء

في قلب الرثاء

يحميها الشعراء ُ

والمحرومون ......

والمتسولون ......

ويرممها العاطلون !