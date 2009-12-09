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عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:07
المحور: الادب والفن
    


عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!
رائد عمر العيدروسي

1
هِلالٌ تضطهدهُ " نجمه " .!
هِلالٌ يتقلّص
يتملّص ,
تضخّمٌ في بطنِ " النجمه " .!
2
بِسرورِ الأسى
بأسىً السرور ,
للكلمةِ الصامتةِ نغمه .!
3
على مسرحِ الأحداثِ
عادَ مُسيلمه !
قوسٌ يتمرّد
يُطلِقُ على قومهِ السَهمَ .!
4
البلادُ والعبادْ
منْ فوقِ الجياد
تحكُمها شرذمه
ونبصمُ بصمةً لوصمَه !
5
لِنعود
او ليقتادونا لنعود
الى بيتِ شَعرٍ
معَ بيتِ شِعرٍ
او الى خيمه .!
6
إنّها ركلةٌ ولكمه
لأئمّتنا في مؤتمراتِ القمّه
فالنَجمه :
نجمَمةُ داوود !
شِئنا أمْ أبينا , فسادتنا اليهود ..!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!