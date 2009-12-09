

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:07

المحور: الادب والفن









عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!

رائد عمر العيدروسي



1

هِلالٌ تضطهدهُ " نجمه " .!

هِلالٌ يتقلّص

يتملّص ,

تضخّمٌ في بطنِ " النجمه " .!

2

بِسرورِ الأسى

بأسىً السرور ,

للكلمةِ الصامتةِ نغمه .!

3

على مسرحِ الأحداثِ

عادَ مُسيلمه !

قوسٌ يتمرّد

يُطلِقُ على قومهِ السَهمَ .!

4

البلادُ والعبادْ

منْ فوقِ الجياد

تحكُمها شرذمه

ونبصمُ بصمةً لوصمَه !

5

لِنعود

او ليقتادونا لنعود

الى بيتِ شَعرٍ

معَ بيتِ شِعرٍ

او الى خيمه .!

6

إنّها ركلةٌ ولكمه

لأئمّتنا في مؤتمراتِ القمّه

فالنَجمه :

نجمَمةُ داوود !

شِئنا أمْ أبينا , فسادتنا اليهود ..!

