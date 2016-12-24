

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:06

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









سياسة المحاصصة الطائفية وألأثنية في العراق وتداعياتها

أن نظام المحاصصة هو ألحاضنة ألرئيسية لفساد وتدهور ألعملية ألسياسية , وكل مظاهر ألتخلف وألفوضى أن كانت أمنية أو أقتصادية أو صحية أو تعليمية ولنقل حضارية سببها ألنظام ألسائد وألمتبع في ألعراق وهو ألمولد وألمنتج ألرئيسي لكل ألأنهيارات وألفشل , في كل نواحي ألحياة وعلى سبيل ألمثال لا الحصر أستلام وزير من كتلة سياسية لأحدى ألوزارات تكون هذه ألكتلة مستفيدة من ألوزارة ألمذكورة اعطاء مناقصات وأخذ عمولات والخ في مثل هذه ألحالة لا يمكن محاسبة ألوزير ألمذكور لأن كتلته ستعترض وتحميه من ألمسائلة ( سياسة شيلني وأشيلك ) وألملاحظ أن لجان ألنزاهة لم تقدم مسؤولا من ألحيتان ألكبيرة للقضاء وألمعروف بأن من أمن ألعقاب يسيئ ألأدب وهذه ألحيتان تسرح وتمرح وتتصرف بأموال ألسحت ألحرام أموال أليتامى وألأرامل وألمعوزين وما أكثرهم في ألعراق .ألمعروف بأن ألعراق يملك ثاني أحتياطي من ألنفط في ألعالم بعد ألمملكة ألسعودية , ويملك بقدر مجموع دول ألخليج من ألأحتياطي النفطي عدا ألمملكة ألسعودية ومجرد ألمقارنة بين ألمستوى ألأقتصادي وألأجتماعي وألحضاري وألتقدم ألذي أحرزته دول ألخليج ييجب أن يكون حافزا للشعب ألعراقي بكل قواه ألوطنية وألتقدمية وكل مكوناته وقياداتها ألوطنية من أجل ألعمل ألدؤوب وتقديم ألتضحيات وألتنازلات ألممكنة من اجل تشكيل ألجبهة ألوطنية لرسم خارطة طريق لبناء دولة مدنية ديمقراطية دولة مواطنة ومؤسسات تعمل من أجل ألعدالة ألأجتماعية وألحرية والمساواة بأسمى معانيها ألأنسانية وتضع النقاط على الحروف لأنقاذ ألأنسانية وحقوقها ألمغدورة ومن اجل تقليم أظافر ألذئاب ألمفترسة التي اضاعت الف مليار دولار أمريكي هذه ألذئاب ألتي سلمت مدينة ألموصل للدواعش المفترسة ألتي أذلت كل مكونات المجتمع وأسالت ألدماء ألبريئة وباعت ألأيزيديات في أسواق ألنخاسة واضطهدت المسيحيين والعرب سنة وشيعة والشبك وألكورد وأهدرت دماء 1700من ألمتطوعين في معسكر سبايكروقتلت جميع السجناء في سجن بادوش , يجب محاسبة ألمسؤولين ألذين لا زالوا حتى ألأن في دفة الحكم . أن ألحرب على ألدواعش ألمجرمين ليست حربا بين السنة والسنة كما يدعي السيد نوري المالكي فقد اساء الدواعش الى كل مكونات الشعب العراقي وأخيرا يجب ان نقول ونكرر من أمن ألعقاب أساء ألأدب .

طارق عيسى طه