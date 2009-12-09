

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:04

المحور: كتابات ساخرة









يقال ان الوزير ،أي وزير، مسؤول مع بطانته عن سير الاداء في وزارته وانه "يحلل" راتبه على هذا الاساس.

ولكن يبدو ان هذه القاعدة اصبحت "دمج او فضائية" في عراق ما بعد الاحتلال.

ظهر لنا امس لطّام جديد هو محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية ليبشرنا ان 43 % من رواتب الرعاية الاجتماعية كانت تذهب لناس غير مستحقين، وان الوزارة قامت باعداد مسح للفقراء في العراق.

خوية انت وزير لو خيّال المآته.

بعدين كيف عرفت هذه النسبة بالضبط؟ والمسح اللي سووا جماعتك على أي منهج عملي او علمي اعدوه؟ واذا تعرف هاي المعلومة ليش تعلنها بالصحف؟ شنو حتى تزيد خيبات المسنين والارامل؟. ولكن السوداني سارع الى القول : اسكت ياهذا فان"الوزارة قامت بتنقية شبكة المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وتم استبعاد غير المستحقين الذين كانوا يحصلون على رواتب شهرية ونسبتهم 43%".

بس لو نفهم كيف تم تنقيتهم؟ وكيف نجوا من تهمة الاختلاس والتزوير؟ وهل الاستبعاد يعني العفو عنهم كما تذكر بنود "التسوية التاريخية" لصاحبها عمار الحكيم؟.

ماعلينا....

نرجع الى مدينتنا المقدسة كربلاء لنحضر لطمة اصلية لأعضاء مجلس المحافظة الذين انشدوا "الاسطوانةالمخرومة التالية:

(وجدنا تورط مسؤولين كبار بالحكومة المحلية بالخرقين الذين (اصلها اللذين) حدثا في قضاء عين التمر،فيما توعد بالكشف عنهم).

ديروا بالكم ترى المافيات تهدد أي شخصية تسعى لمكافحة الفساد في الوزارات.

ولا تمشون وراء المثل القائل اوعدك بالوعد واسكيك ياكمون.

هم ماعلينا....

فاصل غريب جدا: عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد 58 عضوا.. لانريد ان نحسب رواتبهم ولا حماياتهم ولا ايفاداتهم ولا مخصصاتهم فعين الحسود بيها عود ،فقط نريد ان نعرف ماذا فعل هذا الجيش العرمرم لبغداد.

الف عافية على اللي يجيب نقش.

خوية عديلة بنت حمود انت وزيرة الصحة والناس يسألون أين أصبحت التحقيقات في ملف سرقة أدوية بقيمة 4 ملايين دولار؟ واذا اللجنة التحقيقية ماتزال على رأس عملها فاختاري احدى القنوات الفضائية لتقولي ذلك او اطلبي من مدير العلاقات العامة ان "يدبج" موضوع من هذا التمام.

مو صحيح؟.