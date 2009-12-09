أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مهرائيل هرمينا - يسوع الذى لم يعرفه احد





اخر الافلام











المزيد.....

يسوع الذى لم يعرفه احد


مهرائيل هرمينا
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


رجلا صالحا اراد ان يصلح مجتمعه تخبط وسط قتلة غيورين فجذب منهم بطرس اتقاء لشرهم لكنه لم يستطع ان يغير من همجيته ..
حاول ان يساوى بين الغنى والفقير فصادق الاميين
والزناه والنساء المرذولات فى ذلك العصر اراد ان يستاوى الجائع والممتلىء فكانت قصة الفقير والغنى كتعبيرا عن هذا
مصلح اقرب لنبى ثائر على وطنه ليس اكثر ولا اقل تخبط واخطا حينما دخل المعبد بسياط غاضبا
يضرب واتباعه الناس هناك نادما على هذا باكيا على صخرته
كما انه يهودى فى النهاية يتبع اناموس ويصوم الصوم الاربعينى
ا لرمزى ان كنا سنقول انه رجل نبى صالح ليس اكثر ولا اقل ..
وداخل تلك الكتابات المسماة متى لوقا مرقس يوحنا الغير معروف هناك لمحات عن هذا اليسوع الحقيقى ..وربما هو نفس اليسوع الذى جذب الف شخص على جبل اورشليم والقوا بانفسهم بعد ان شهد موت مدينته بسبب الكره لم يكن هناك يسوع واحد بعد كثر جميعهم اجتمعوا فى تلك الاناجيل ام اختراع الاب والابن !!!من يوحنا!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مهرائيل هرمينا

إجمالي القراءات: 181,478
المقالات المنشورة: 99
- روما المهرطقة
- ما قبل اثناسيوس
- ورثة المتأملين فى الالهيات
- الزواج والباباوية
- قبائل متنازعة
- عجائب وتناقضات
- انحطاط الانثى فى المسيحية
- افتح عينك وارفض
- كريوس
- البطل الحق
- المسيحيون الاوائل
- التقليد الضائع
- هل صنعتم الصحيح؟!
- ثالوث النص اللاتينى
- نساخ العالم القديم
- تاريخ الخديعة الكبرى
- تزييف الكتاب
- من صنع اورشليم؟
- المبشرين بالناموس
- يهودى يا اممى

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- مسيحيو الموصل يقيمون أول قداس للميلاد بعد غياب قسري لأكثر من ...
- مسيحيو الموصل يقيمون أول قداس للميلاد بعد غياب قسري لأكثر من ...
- المسيحيون في القدس
- العبادي يعطل الدوام الرسمي للموظفين المسيحيين ليومي الاحد وا ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء : الاحد والاثنين عطلة رسمية للم ...
- الموافقة على إقامة مقبرة إسلامية بماساتشوستس
- العبادي يهنئ بذكرى مولد المسيح وقرب رأس السنة الميلادية
- "إدانة الاستيطان".. الإخوان: مصر قدمت قرابين الطاع ...
- بعد نزاع قضائي.. الموافقة على إقامة مقبرة إسلامية في ولاية أ ...
- تحرير 21 فتاة اختطفتهن جماعة -بوكو حرام- قبل عامين

المزيد.....
كتب ودراسات
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
- تحرير الفكر / سامح عسكر
- الفراغ الإبستمولوجي عند سلف المسلمين / سامح عسكر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مهرائيل هرمينا - يسوع الذى لم يعرفه احد