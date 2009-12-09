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جملة عن افلام صامتة لفرتر لانغ


بلال سمير الصدّر
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 12:32
المحور: الادب والفن
    


جملة عن افلام صامتة لفرتر لانغ
موت سيجفريد 1924:سرد مطول وجميل لأسطورة قديمة وملحنة شخصية عن ابن الملك سيجفريد غاية في الروعة والجمال بالنسبة للتقنيات المستخدمة والمتاحة في ذلك العصر،على انه لايوجد فيها شيء حقيقي ملفت للنظر،بل هي اضافة الى مقولة مكررة قلناها سابقا عن ان الانغ هو مخرج سابق لعصره،وحقق لانغ جزء ثاني من هذه الاسطورة بعنوان(kriebhild Revenge).
الفيلم موجه الى الجمهور بالدرجة الأولى،والمفارقة ان لانغ اهدى فيلمه هذا الى الشعب الألماني بينما اعلن أدولف هتلر ذات مرة بأن هذا الفيلم هو أحد أفلامه المفضلة.

الجاسوس 1928:
استرجعت هذه النسخة بين عامي 2003 وعام 2004،وتفاصيل الاسترجاع مسرودة بشيء من التفصيل مع مقدمة الفيلم.
حقق لانغ هذا الفيلم بالتعاون مع زوجته الثانية(Thea Von Harbou) استنادا على رواية بنفس الاسم كانت قد كتبتها زوجته،والجدير بالذكر ان (Harbou)-زوجة لانغ الثانية-ستتخلى عنه لاحقا لصالح النازية عندما سيهم هو مهاجرا هربا الى الولايات المتحدة.
الجاسوس هو احد النماذج القوية من الأفلام التي ستجعل من لانغ الأب الحقيقي للسينما بشكلها الذي نراها فيه في الوقت الحالي...سنرى الاختلاف وتنوع العناصر...سنرى الخيال الواسع الملفت للنظر،وهذا الشيء غير المألوف في ذلك الوقت هو الذي جعل من لانغ ذلك المخرج السابق لعصره...
الدراجة النارية،هاتف الاشارة اللاسلكية،الكاميرا المصغرة والعميل الذي يحمل رقما معينا....كلها عناصر سوف تستخدم لاحقا في كل الأفلام على نفس الشاكلة أي نذير افلام جيمس بوند.
ومن ثم الفكرة المركزية حول الرجل الموهوب فوق العادة الذي سيتحول الى جاسوس والعدو الذي لايقهر الذي يتمتع بمقدار كبير من الخبث والمهارة.
كل هذه المعطيات سوف تستخدم على نفس الشاكلة لاحقا مع تكرار مكثف للعناصر السابقة المذكورة...الجاسوس هو البذرة الحقيقية لهذا النوع من الأفلام أو ندعونا نقل البذرة الحقيقية لشعبية السينما.
الممثل الذي قام بدور الرجل الشرير(Hagi)-الممثل Rudolf Klein-Rogge
هو نفس الممثل الذي لعب دور الشخصية الأبرز في افلام لانغ (الدكتور مابوس)،والبعض اشار لاحقا ان (هاجي) الرجل الشرير في الفيلم من الممكن ان يكون رمزا للزعيم الاسطوري لينين.
امرأة على القمر 1929:
حقق لانغ هذا الفيلم بالتعاون ايضا مع زوجته سابقة الذكر،والفيلم كان ثقيلا ضعيف الخيال على اعتماده على التقنيات والخدع بشكل كبير.
بروفيسور فقير ومعدم اقترح ذات مرة صنع صاروخ والذهاب الى القمر لاعتقاده بوجود ذهب على القمر بمقياس جبل على الأرض،وهذه الفكرة لم تنلقى الرفض فقط ولكن هناك شاب يعيد احياء هذه الفكرة بالتعاون مع البروفيسور الذي بات هرما كبيرا في السن...
لازال لانغ يستخدم نفس العناصر،على شاكلة استخدامه الظلال كداعي لتأثره بالتعبيرية.
سرد طويل ومكول ومكثف تغيب عنه الميلودراما حتى تبرز بقوة مع نهاية الفيلم،ومع تحقيق لانغ لهذا الفيلم الذي ينسب الى الخيال العلمي،من الممكن القول ان لانغ هو اب السينما بشكلها الحالي وان كانت تنسب اليع التعبيرية في بعض الاحيان ولمسته التي لاتنسى على افلام الجريمة السوداء،حيث ينسب الى لانغ تحقيق اول فيلم ناطق(Noir) وهو الفيلم التالي لهذا الفيلم والمقصود فيلم M طبعا...
بالنسبة لهذه المعطيات ينتهي الفيلم نهاية ميلودرامية شرعية بحيث لايمكن القول بتاتا أن هذا الفيلم حقق شيئا للانغ،بل العكس يبدو أن الكثير من سابقيه أفضل منه بأي حال من الأحوال....
11/3/2016





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بلال سمير الصدّر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بلال سمير الصدّر - جملة عن افلام صامتة لفرتر لانغ