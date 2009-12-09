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نبيل محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 10:00
المحور: الادب والفن
    


# من قصائد حلوى الليل #
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اِختفت الجنّيات وانحسر السِّحر
شاخت حكايات الجدّات وتلاشى عالم الطفولة
لقد توارى ذلك العالم المسحور
عصفت رياحٌ كثيرة
وتبدّد دفء غرف الشتاء
طعم الحكايات اللذيذة وحلوى الأوقات السعيدة
كل ذلك قد انزوى في أقبية الذاكرة البعيدة..
***
الريح تعصف في الشوارع
وأغنية تقرص الحواس
دوائر الفالس تدور بي
ونبيذ النشوة يُرنّحني في آخر الليل:

(ياحبيبي شـمّني قـد فـاح فُـلّي
أُدخل البسـتانَ واقْطـفْ دون مَهْلِ
الرحيـق ازداد فصْـلاً بعد فصْـلِ
فارتشفْ يا نحـل من أزهـار حقلي
واعتصـرْ رمَّـانَ كثباني وسـهلي
تين ثغـري، مفعمٌ، يُغـري بنهـلِ
يمـلأ التفّــاح أغصـاني وظـلّي
فالتهمْ من حُـلْوِ أثمـاري وحَمْـلي
يا حبيـبي ضـمّني فالبـرد ليـلي
كنْ ضيـائي.. أوْقدْ نيراني بوصْـلِ
لا تعلّمْـني بمــا يجتــاح كُـلّي
فالهوى علْـمٌ يُوافـي كـلَّ خــلِّ)
***
شباط يموء في أمسيات الشتاء
وأنت تبحث في حطب السنين عن الدفء المفقود
تحاول إشعال النار في هشيم عمرك
وبين الأطياف والدخان تنفخ جمرك
وتقلّب الذكريات كحبّات البلّوط..





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نبيل محمود

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