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قصيدة ( حديث البحر )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 13:37
المحور: الادب والفن
    


حديث البحر ..
البحر يحكي
الغريق الذي يسكن قاع صمته
لا يشعر بالبرد
حين تلمس أصابعك أطراف يديه
وحيدا هنا
تمر على صدره قوارب الصيادين وشباكهم
وهي تحمل
غناء النوارس و أصوات الدلافين
الكلمات التالفة و أمنيات القرى البعيدة
لعب الأطفال , الغرقى و أحلامهم
لو سألتني ..
ما الذي أتى بك الى هنا !؟
لقلت لك , أني أبحث عن شيء يشبه أبتسامتك
لو سألتني ...
لمَ فعلت كل هذا !؟
لقلت لك , أنا طفل صغير
رفض أن يقطع حبله السري
رغم أن لديك رغبة شديدة بالانفصال !!!؟
حيدر الهاشمي





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( حديث البحر )