التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - -ياني- يوصل رسالة سلام إلى الشرق الأوسط من الأردن
|
|
-ياني- يوصل رسالة سلام إلى الشرق الأوسط من الأردن
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الشعب التركي والعراقي.. بين عنجهية أردوغان والعبادي!؟
- جوزيف كونراد المضطرب أول روائيي العولمة
- خمس دقائق كفيلة بإستقالة حسن نصر الله وإنقاذ لبنان
- الثروة... بين بيل غيتس العظيم والمليونير المجهول!
- دولة الملالي تتآكل.. إيران من أكثر بلدان العالم فقرًا بسبب خ ...
- من قتل أهل البيت وظلمهم ... أهل الأنبار أم أهل الكوفة؟
- صحافية جديدة تدفع حياتها ثمنا لملاحقة الفساد في العالم
- أروع اختراعات القرن الحالي
- المفكر المصري فؤاد زكريا: العلمانية هي الحل
- تهنئة قلبية للمرأة السعودية
- حزب الشيطان هو المشكلة الأساسية في لبنان والمنطقة!
- اقتصاد إيران ينزف بغزارة .. العملة تفقد 6 % والتضخم إلى أعلى ...
- سعوديون ضد النقاب.. الجرأة في هاشتاغ
- الحرس الثوري الإيراني.. الإمبراطورية الاقتصادية التي لا نهاي ...
- ارتباك إيران يدفع خامنئي إلى تغيير قيادات في الجيش
- الفيلم الإيراني -البحر والسمكة الطائرة- يفوز بجائزة موندنس ا ...
- إيران .. الظلم والإرهاب والفوضى
- الذكرى الخامسة لوفاة رجل الدين الإيراني المعارض أحمد قابل
- من يدفع العراق إلى ورطة حرب العصابات مع البيشمركة
- شرخ محرج بين حزب الله وبيئته الحاضنة
المزيد.....
- هذه البلدة التاريخية هي الأفضل لتصوير الأفلام في العالم.. هل ...
- كتاب -موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة- ...
- قنفذ مع بازوكا وسنجاب على دبابة.. أفلام كرتون كورية شمالية ع ...
- الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي يفقد الحزائري بلاني أعصابه
- هوليوود تحيي عيد الميلاد بطريقة هاري بوتر
- السعودية تقيم حفلا غنائيا استعراضيا لفنانة لبنانية شهيرة
- مظاهرات أمام السفارة الليبية في باريس بعد فيلم CNN
- بيع رسم نادر لتان تان مقابل 500 ألف دولار
- عمان: الاعلان عن مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان تحت شعار “ ...
- جديد الكاتبة فاطمة ناعوت -شرفتي محطُّ العصافير-
المزيد.....
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - -ياني- يوصل رسالة سلام إلى الشرق الأوسط من الأردن