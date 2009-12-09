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-ياني- يوصل رسالة سلام إلى الشرق الأوسط من الأردن


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 13:34
المحور: الادب والفن
    


أحيا الموسيقار العالمي اليوناني "ياني"، حفلا موسيقيا في منطقة جبل القلعة الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك ضمن سلسلة حفلات شارك فيها المغني وعازف العود اللبناني المعروف مارسيل خليفة وفرقة نار الأناضول التركية للرقص.
وهذه أول مرة يحيي فيها "ياني" الذي يحترف الموسيقى منذ 30 عاما، حفلا في الأردن في إطار حفلات لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

وقال الفنان الذي رُشح أيضا لجائزة غرامي إنه يريد بحفله في الأردن توصيل رسالة حب وتسامح لاسيما لمنطقة مضطربة مثل الشرق الأوسط.

وأضاف النجم ياني (61 عاما)، "أتعشم أن ألعب دورا صغيرا جدا في تهدئة الناس. هناك تعبير بالانجليزية يقول إن تهدئة الرؤوس يمهد الطريق".

وذُهل الجمهور بحفل ياني الذي عزف خلاله الفنان المفعم بالحيوية على آلة البيانو بصحبة أوركسترا تضم مجموعة متميزة من الموسيقيين. وأشار"ياني" إلى ضرورة ألا يطغى التقدم التكنولوجي على أهمية الرسالة التي تحملها الموسيقى والمتمثلة في افشاء السلام والإبداع لدى البشرية جمعاء.

ومن المقرر أن يحيي ياني حفلا في أبو ظبي في وقت لاحق من شهر أيلول. وكان هذا الحفل الأخير في سلسلة حفلات نظمتها في جبل القلعة بعمان جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

وشارك في تلك الحفلات المغني وعازف العود اللبناني المعروف مارسيل خليفة وفرقة نار الأناضول التركية للرقص.

تجدر الاشارة الى ان جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن منظمة مدنية لا تهدف للربح تأسست في آذار 2010 من قبل مجموعة من الأفراد المهتمين بالفنون والموسيقى في المملكة للعمل على تنظيم وتشجيع المهرجانات والعروض الثقافية في أماكن معروفة عالميا وفي المواقع الأثرية من أجل الترويج للأردن كوجهة ثقافية وترفيهية.

المصدر: رويترز
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يحيي اربع حفلات ما بين الرياض وجدة

الموسيقار ياني يعبر عن فرحته في إحياء حفلات بالسعودية

الرياض: أعرب المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي ياني عن سعادته وحماسه الشديد لإحياء أربعة حفلات في السعودية.

غرد المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي "ياني"، بفيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" حول الحفلات الأربع التي من المقرر أن يحييها في السعودية، قائلاً: "تمت دعوتي مع فرقتي لإحياء أربع حفلات موسيقية عامة في جدة والرياض، وأنا متحمس جداً، ومن دواعي سروري أن أكون متواجداً في السعودية خلال هذه الفترة التاريخية".

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حساب «روزنامة الترفيه» على «تويتر» عن حفلات كبرى سيحييها المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.

ففي جدة يحيي الموسيقار ياني أربع حفلات، اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر، فيما يحيي كاظم الساهر حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

المصدر: موقع إيلاف
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رابط "ياني" يوصل رسالة سلام إلى الشرق الأوسط من الأردن + صورة وفيديو
http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=29617





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عادل محمد - البحرين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - -ياني- يوصل رسالة سلام إلى الشرق الأوسط من الأردن