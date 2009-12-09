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قصيدة /قمر تونس


منار القيسي
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 23:48
المحور: الادب والفن
    


قصيدة /قمر تونس..,
*****
الليلُ يمضي في عجالهْ

وحديثُ مبسمِها ثمالهْ

تخفي وينطقُ قلبها
كندى الصباحِ وشى زلالهْ

جاءت بأحلى ماانبرتْ
كأنوثةٍ
فأثار موعدها خيالهْ

الحسنُ شعَّ بوجهها
فتنصلتْ
منه الحروفُ إلى استحالهْ

رانت إليهِ
وبعض حزنٍ راح يشغلها
فأبتْ تثوبُ إلى وصالهْ

أخفتْ فلاحَ بسرها ماكتمتْ
بين التنهّدِ اذ وشتْ فيها غلالهْ

حملتْ زلالاً..
آهةً حرى..
وثمَّ سَمَتْ...
في كلِّ ركنٍ لا إطالهْ

حدّثها , والبدرُ شارفَ أفقهُ
أنْ يستطيبَ إلى كمالهْ

فمضتْ بعيداً والحديثُ ألذّها
بل أججَ الهمس اشتعالهْ

إذ كان شوقٌ يعتريهِا وترتجي
إلّا تردَ على سؤالهْ

فالعين وارتْ كي تطوفَ بنظرةٍ
تغري الفؤاد إلى وصالهْ

غامتْ سماء الكون بينهمو
ما كان إلّا بدرها
وصفاء هالهْ

ضاءتْ
فأبرق في التجلّي وهجها
ومضى طويلاً في سجالهْ ..

يا لائمي
في تونس الخضراء أنا أودعتُ لي قمراً ..
أفنيتُ عمري كي أنالهْ..,
***





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منار القيسي

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