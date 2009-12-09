

رشا اهلال السيد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 21:41

المحور: الادب والفن









شعراء وأوطان

ولأن الشاعر ضمير الأمة كتبت

بقلمي رشا السيد أحمد

حينما أكتب عن نزار قباني !

لأنه قصيدة عصماء وهبت الوطن وقضاياه العادلة العمر كله , ولأنه روح تُحترمْ لكل ما فيها فقد قاوم الفساد السياسي طوال حياته وظل ثابتا على مواقفه السياسية العادلة , وإذ أكتب عن الشاعر محمود درويش لأنه بندقية ظلت تذود عن وطنها طوال سنوات العمر, وقدمت روائع أدبية ستظل أنفاسه بها حية أبد الدهر

* وحينما أكتب عن د . أنور غني الموسوي لأن أدبه الرفيع وسهره على النهوض بالأدب عاليا ً وسهره على علوم الفقه , جعلني أكتب ولأن شخصه الذي يحترم الجميع ويقدر العقول المبدعة ويهتم بها جعلني أكتب عنه نقدا أسلط الضوء على فكر جميل .. , وحينما كتبت عن الشاعر الأستاذ كريم عبد الله لأنه حالة شعرية فريدة ومسرحية فريدة قدمت للوطن الكثير من دفاع في أرض الجهاد ومن إبداع فريد يستحق أن نخوض غمار هذه التجارب بشكل مفصل لا شكل مقتضب .... والقائمة تطول

(( وكذا حينما كتبت عن عمي الشريف الشاعر أسامة المفتي ))

كتبت ليس لأنه من آل البيت يخصني بل لأنه مجاهد قدم حياته رخيصة من أجل وطنه طوال سنوات عمره , رغم كل ما تعرض له من نفي وسجن فظيع , وضابط حردافع عن قدسنا ومقدساتنا وعن وطنه وعن مواقف أمته العربية , وظل ثابتا عليها هو ورفاقه جميعاً , حتى وفاته وكذلك لأنه شاعر فريد في إبداعه وتجريته الشعرية الألقة وشعره الذي تعتبر قصائده من عيون الشعر العربي ومن أرفع تجاربه , والذي حرك به النفوس لتأخذ حقوقها على مستوى الشارع الأردني , ورفض كل معاهدات الذل والاستسلام

أحب أن اقول للجميع

أن مواقفي الوطنية ثابة ولن تتغيرولا تشترى ولا تباع ..

" فأنا حينما أكتب

أكتب حباً بهذه الشخصيات الوطنية والعالمية , التي قدمت الكثير أنا لا أتقاضى من أي جهة سياسية أو غير سياسية مالاً لأكتب , لأنني حينها سأبيع مبادئي وضميري والشاعر ضمير الأمة الحي , ورسالة حرة منزلة في قلبه يحملها لوطنه وللعالم أجمع "

ولن أقول عن سفاحين الأمة ملائك , ولن أقول لمن جعلوا من أنفسهم أمراء على بلاد الشام وكنتهم امريكا بالدواعش لن أقول أنهم دعاة الدولة الإسلامية الجديدة لأنهم سفاحون للإنسانية كاملة وأيد لامريكا

ولن أقول أن الدول التي تكاتفت لتنهب سوريا وتتقاسمها , وتبيح دم أبنائها وتشرد ما بقي منهم أنهم دول حافظت على رقعة سوريا والعراق بل هم ما زالوا يفرشون خارطتنا على طاولتهم المستديرة , ويقتسمون الخارطة فيما بينمهم ويعدون أنفسهم لما تبقى

لكني أحب أن أقول أن سوريا والعراق ووطننا العربي سيظل هامة لا تطال مهما حصل

كلهم سيمضون ويبقى الوطن براياته المرفرفة عاليا , وكل ما يحصل هو هز عميق لتصحو النفوس من سباتها وتعرف أن الأوطان أغلى ما نملك فتعود وتحفظه بكل ما تملك .