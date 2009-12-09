

وائل باهر شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 15:58

المحور: الادب والفن









أسئلة وأجوبة

1

من هو الله؟

من لا يعرف بأن المال هو الله تعالى؟

من لا يعرف أنه لا مساجد ولا كنائس ولا معابد يمكنها أن تكون دون المال؟

الله مُخزّن في البنوك الرأسمالية

الله الذي يحتكره الأغنياء

الله الذي لا يملك الفقراء منه شيئاً

إلا عبادته .

2

من هو الفقر؟

الفقر ليس كفراً

الفقر هو الله

الذي يسعى في الأرض زاحفاً

بين الأحذية اللّماعة.

3

من هم الشبّيحة؟

الرعب هو الله

الخوف هو الله

هذا ما يتبجحُ به بكل خشوع

شبيّحةُ الله

إن لم تخف وترتعب منه

لن يرحمك

هذا ما تعرفه عن الله

الطحالبُ المخاطية

وتهتف به بكل فصاحة

لتعتاش منه. (ويسألونك عن الديكتاتورية، قل هي رحمة من عند ربي)

4

من هو البورنجي الإعلامي؟

وكما تستثير ممثلة البورنو غرائز مُتَلهِفيها

brutal….anal….oral وأكثر من ذلك بكثييير

يستثير البورنجي فيلص القاسم وقناة البورنو الاستخباراتية التي يظهر فيها غرائزَ المتلهفين للفتنة والذبح "ديمقراطياً "

وكلّه بالحلال الثوري الذي اكتسبه خِفيةً من أحد فقهاء الإثارة الجهادية عند آل ثاني #"وِمالوه"

و فيلص هذا لا يفعل ذلك متعة أو تربحاً فقط

أو لأن ذلك ما يريده البترودولار

بل لأنه لا يمكن أن يكون يكون له وجود

دون بورنو الدم

الذي يُنتجه الخليجيون

و يُخرجه بحرفية هوليودية الأمريكان.

5

من هما الجزيرة /العربية؟

هما مثل عاهرتان مسلمتان إمبرياليتان ثريتان وفاجرتان

تستشرفان على بعضهما

وعلى الفقراء الغوغاء

الذين سَطَلهم أفيون الشعوب

فصار التفكير عندهم ترفاً

يحَرِّمه الله.



# قيل لهذا الشيخ الخسيس أن ما يحدث في سورية سيقتل الكثير من السوريين فأجاب: ومالوه.

طبعاً هذه الأموال والأرواح الكثيرة جداً التي ضاعت وتضيع في سبيل التخريب الخلّاق لن تؤثر على رصيده من البترودولار

فهي من مال اللهههههه تعالى.