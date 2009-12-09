أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وائل باهر شعبو - الله والبورنو


اخر الافلام











المزيد.....

الله والبورنو


وائل باهر شعبو
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 15:58
المحور: الادب والفن
    


أسئلة وأجوبة
1
من هو الله؟
من لا يعرف بأن المال هو الله تعالى؟
من لا يعرف أنه لا مساجد ولا كنائس ولا معابد يمكنها أن تكون دون المال؟
الله مُخزّن في البنوك الرأسمالية
الله الذي يحتكره الأغنياء
الله الذي لا يملك الفقراء منه شيئاً
إلا عبادته .
2
من هو الفقر؟
الفقر ليس كفراً
الفقر هو الله
الذي يسعى في الأرض زاحفاً
بين الأحذية اللّماعة.
3
من هم الشبّيحة؟
الرعب هو الله
الخوف هو الله
هذا ما يتبجحُ به بكل خشوع
شبيّحةُ الله
إن لم تخف وترتعب منه
لن يرحمك
هذا ما تعرفه عن الله
الطحالبُ المخاطية
وتهتف به بكل فصاحة
لتعتاش منه. (ويسألونك عن الديكتاتورية، قل هي رحمة من عند ربي)
4
من هو البورنجي الإعلامي؟
وكما تستثير ممثلة البورنو غرائز مُتَلهِفيها
brutal….anal….oral وأكثر من ذلك بكثييير
يستثير البورنجي فيلص القاسم وقناة البورنو الاستخباراتية التي يظهر فيها غرائزَ المتلهفين للفتنة والذبح "ديمقراطياً "
وكلّه بالحلال الثوري الذي اكتسبه خِفيةً من أحد فقهاء الإثارة الجهادية عند آل ثاني #"وِمالوه"
و فيلص هذا لا يفعل ذلك متعة أو تربحاً فقط
أو لأن ذلك ما يريده البترودولار
بل لأنه لا يمكن أن يكون يكون له وجود
دون بورنو الدم
الذي يُنتجه الخليجيون
و يُخرجه بحرفية هوليودية الأمريكان.
5
من هما الجزيرة /العربية؟
هما مثل عاهرتان مسلمتان إمبرياليتان ثريتان وفاجرتان
تستشرفان على بعضهما
وعلى الفقراء الغوغاء
الذين سَطَلهم أفيون الشعوب
فصار التفكير عندهم ترفاً
يحَرِّمه الله.

# قيل لهذا الشيخ الخسيس أن ما يحدث في سورية سيقتل الكثير من السوريين فأجاب: ومالوه.
طبعاً هذه الأموال والأرواح الكثيرة جداً التي ضاعت وتضيع في سبيل التخريب الخلّاق لن تؤثر على رصيده من البترودولار
فهي من مال اللهههههه تعالى.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
وائل باهر شعبو

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- الرأس الذي أرتديه
- لا يهمني فقركم ....أنا أعيش جيداً
- وتييرشرش تيرشرش
- الحرام والإمبريالية
- تكبير إمبريالي
- لم يصبح أيضاً هذه المرة أدونيس نوبِلي؟
- زبد على غبار

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- سلفستر ستالوني ينفي الاعتداء الجنسي على فتاة قبل 30 عاما
- سر غرابة فم -سوبرمان- في فيلم -Justice League-
- الحريري عبر تويتر: إقامتي بالسعودية من أجل مستقبل لبنان
- القضاء البلجيكي يؤجل قرار اعتقال زعيم كطالونيا المقال
- مستقبل السينما والمسرح في منتدى بطرسبورغ الثقافي
- اتفاق روسي قطري لسنة ثقافية متبادلة عام 2018
- محاولة لإنعاش سوق الفنون بمصراتة الليبية
- أنجلينا جولي تدين -العنف الجنسي- ضد نساء الروهينغا
- الثقافة تسمو على السياسة بمنتدى دولي في روسيا
- حديث بإسطنبول عن -معارج المحبين- و-الرواية العربية-

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وائل باهر شعبو - الله والبورنو