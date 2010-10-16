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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بنعيسى احسينات - المغرب - الشعر.. / لبابلو نيرودا Pablo Neruda)) ترجمة: بنعيسى احسينات – المغرب


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الشعر.. / لبابلو نيرودا Pablo Neruda)) ترجمة: بنعيسى احسينات – المغرب


بنعيسى احسينات - المغرب
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 20:45
المحور: الادب والفن
    



وكان في هذا العمر...الشعر،
جاء يبحث عني.
لا أعرف، لا أعرف من أين أتى،
من الشتاء أم من النهر.
لا أعرف، لا كيف، لا متى،
لا، هذه ليست أصوات، ليست كلمات،
لا، الصمت من شارع يناديني،
أغصان الليل،
فجأة من بين الآخرين،
من بين نيران عنيفة
أو في العودة المنعزلة،
بلا وجه، إنها هناك،
وتلمسني.
لا أعرف ماذا أقول،
فمي لا يعرف تحديد الاسم،
عيناي لا ترى،
وشيء يصطدم في روحي،
حمى أو أجنحة تائهة،
دربت نفسي بمفردي شيئا فشيئا،
مُفَككا رموز هذا الحريق،
وأكتب أول سطر مرتبك،
مرتبك، بلا جسد، هراء خالص،
معرفة خالصة،
من هذا الذي لا يعرف شيئا،
وأرى فجأة،
السماء،
صافية،
ومنفتحة،
كواكب،
مزارع نابضة بالحياة،
الظل المثقوب،
ممزق بالسهام، بالنار والأزهار،
الليل الذي يسير و يسحق الكون.
وأنا مخلوق صغير،
مخمور من الفراغ الكبير،
مملوء،
على غرار لغز وعلى صورنه،
أحس أنني جزء خالص من الهاوية،
أسير مع النجوم،
قلبي ينحل في الريح.

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MEMORIAL DE L’ÎLE NOIRE II
Le lune dans le labyrinthe1964 (extraits): LA POÉSIE


لقراءة النص الأصلي افتح الرابط التالي:

http://www.tropdamour.com/amour/post/2010/10/16/Vingt-poemes-d-amour-une-chanson-desesperee-Pablo-Neruda





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بنعيسى احسينات - المغرب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بنعيسى احسينات - المغرب - الشعر.. / لبابلو نيرودا Pablo Neruda)) ترجمة: بنعيسى احسينات – المغرب