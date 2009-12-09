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ضربةُُ حظ


باسم القاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:01
المحور: الادب والفن
    


حقّاً لقد حُزنا على لقبٍ مُرعب
" أبناءُ المدينة الـ مُسحت عن الخارطة "
ولكن لايمكن أن تتصوّروا كم نحن
محظوظون
فاللقبُ لم يكُن
" أبناء المدينة الذين مُسحوا عن الخارطة "
يالله ..كم نحنُ
محظوظون
الخارطةُ أيضاً محظوظة
إنّها لاتعرف تعويذة الفرات ..
في الصِبا كنّا على حصاهُ
نصطفّ حفاةً شُعثاً ..
ومحمرّةٌ أحداقُنا
فقط لنثبت له أننا كنّا حين نغوص
نفتح أعيننا لقلبه ...
وقبل أن نمضي
إلى صيد سمك السلّور
يقرأ علينا آية البقاء
من سورة الوجود
ثمّ
يوصينا :
انتبهوا
فـ الرقّةُ هي ماوقرَ في القلب
وصدّقه الأمل ...
..
أسمعتِ أيّتها
الخارطة
كم أنتِ محظوظةٌ
يَتها الخارطة ..!





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باسم القاسم

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