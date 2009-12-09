

وفي نوري جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 10:16

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









هل يوجد اعجاز علمي في القران؟؟



الاعجاز العلمي، الاعجاز العددي، الاعجاز الكوني، الاعجاز البلاغي، الاعجاز الطبي، الاعجاز الطيني، الاعجاز الاعجاز ... كل ذلك في القرآن.!!



من قال ان كل هذا الاعجاز في القران ؟؟ (العلماء) المسلمون، وما الذي أستخرجه (العلماء) المسلمون من القرآن وهل نفعوا البشرية بإعجازِ القرآن؟؟ الجواب كلا ، لا شيء .!!



طيب لماذا لا نرى عالماَ واحداَ من علماء الغرب يتحدث عن اعجازٍ واحدٍ فقط موجود في القرآن ؟ ولماذا لا نرى بحثاً علميا يدرًس في الجامعات العالمية ويتحدثُ عن اعجاز واحد موجود في القرآن ؟؟



جواب المسلم الاول: لا تجد ذلك لأنهم يكرهون الاسلام ويتآمرون عليه وعلى المسلمين.!!



جواب المسلم الثاني: كل العلوم والاختراعات التي توصل لها علماء الغرب قد أخذوها من القرآن ونهج اليلاغة.!!



#عمت عينكم اي والله.!!



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ملاحظة: كل الاديان على الارض هي من صنع البشر.!!



وفي نوري جعفر.



محبتي واحترامي للجميع.

