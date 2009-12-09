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(نص: وما الثلاثون عام أمام ضفائري المبتورة؟ )


مروه محمد العميدي
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 20:54
المحور: الادب والفن
    


والتيه يا حبذا هو أن يضيعني الليل في سواده وأنا القمر أبزغ كلما حل التوق على أجفني ونمت بين أهدبي أشجار الحنين ، تجسدت بك عاطفتي وقصيدتي هي موتي الأول الذي يجعلني أغوص فيك ..
مآرق الليل تشب الروح بالحنين ، تسهد جفون العاشقين أفتش عنك فيه قصيدتي ، مقابعهم وأنبش ترائب حناجرهم بشراهة الجائعين ، وتيمي بك منفذي الوحيد ،
أصغي لحفيفك بقصائدي
بجهنم
بشوق
متسربل
مميت
يصافحني الفقد لاذعا ، يصرخ في عيوني الشاردة ويخدش خد الأنين ..
ملطخة بطيوفك ، أتسول الخلود من جذورك ،
لن أعد ملاك صغير مكلل بالزهر والياسمين..
مكركبة لحظات اللقاء
عطشى كسحائب تموز
وأنت ؟
ترش البنفسج على كفن الروح
أندي بي ،
فأنا برعم ساكن ينتظر الغيث
قبل أن يموت في المهد
محتشدة النظرات بعروقي
وكأن سيوف عينيك تثأر مني
وخدك مشتاهي في معنى الوجود
31 - تشرين الأول
10:57 pm
(نص: وما الثلاثون عام أمام ضفائري المبتورة؟ )
مروه محمد العميدي/بابل





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مروه محمد العميدي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مروه محمد العميدي - (نص: وما الثلاثون عام أمام ضفائري المبتورة؟ )