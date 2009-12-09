

مروه محمد العميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 20:54

المحور: الادب والفن









والتيه يا حبذا هو أن يضيعني الليل في سواده وأنا القمر أبزغ كلما حل التوق على أجفني ونمت بين أهدبي أشجار الحنين ، تجسدت بك عاطفتي وقصيدتي هي موتي الأول الذي يجعلني أغوص فيك ..

مآرق الليل تشب الروح بالحنين ، تسهد جفون العاشقين أفتش عنك فيه قصيدتي ، مقابعهم وأنبش ترائب حناجرهم بشراهة الجائعين ، وتيمي بك منفذي الوحيد ،

أصغي لحفيفك بقصائدي

بجهنم

بشوق

متسربل

مميت

يصافحني الفقد لاذعا ، يصرخ في عيوني الشاردة ويخدش خد الأنين ..

ملطخة بطيوفك ، أتسول الخلود من جذورك ،

لن أعد ملاك صغير مكلل بالزهر والياسمين..

مكركبة لحظات اللقاء

عطشى كسحائب تموز

وأنت ؟

ترش البنفسج على كفن الروح

أندي بي ،

فأنا برعم ساكن ينتظر الغيث

قبل أن يموت في المهد

محتشدة النظرات بعروقي

وكأن سيوف عينيك تثأر مني

وخدك مشتاهي في معنى الوجود

31 - تشرين الأول

10:57 pm

(نص: وما الثلاثون عام أمام ضفائري المبتورة؟ )

مروه محمد العميدي/بابل