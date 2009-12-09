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طرطور دنيا و آخرة


أيمن غالى
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 02:18
المحور: كتابات ساخرة
    


أرمل تقدم لخطبة أرملة ..
● و أنتَ كنت بتحب المرحومة مراتك ؟
○ طبعا؛ دى أم اﻻولاد .. و هل أنت كنتى بتحبى المرحوم جوزك ؟
● طبعا؛ دى عشرة عمر ..
○ طيب حا تختارى مين فينا زوج ليكى فى الجنة ؟
● أكيد هو .. أنا عشت معاه تلتين عمرى، و لو إتجوزنا مش حا أعيش معاك ربع السنين إللى عشتهم معاه .. أنت مش واخد بالك إنك عديت الستين من عمرك ؟ و بعدين أنت كنت متجوز, و أكيد المرحومة مراتك حا تكون لك زوجة فى الجنة، و المرحوم جوزى مش حا يبقى له غيرى .. يعنى انت عايزنى أعيش معاك فى الجنة على ضرة و أسيب جوزى عازب ؟!
○ بس أنا بأغير و مش حا أسمح لك تبقى لغيرى فى الجنة .. إزاى تبقى مراتى و تعيشى مع راجل تانى ؟! أنت شايفانى طرطور ؟!
● ما انت لا مؤاخذة كنت عايش مع المرحومة طرطور .. إيه المشكلة إنك تعيش طرطور دنيا و آخرة ؟!

من وحى مناقشة حقيقية





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أيمن غالى

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