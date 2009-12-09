

أيمن غالى

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 02:18

المحور: كتابات ساخرة









أرمل تقدم لخطبة أرملة ..

● و أنتَ كنت بتحب المرحومة مراتك ؟

○ طبعا؛ دى أم اﻻولاد .. و هل أنت كنتى بتحبى المرحوم جوزك ؟

● طبعا؛ دى عشرة عمر ..

○ طيب حا تختارى مين فينا زوج ليكى فى الجنة ؟

● أكيد هو .. أنا عشت معاه تلتين عمرى، و لو إتجوزنا مش حا أعيش معاك ربع السنين إللى عشتهم معاه .. أنت مش واخد بالك إنك عديت الستين من عمرك ؟ و بعدين أنت كنت متجوز, و أكيد المرحومة مراتك حا تكون لك زوجة فى الجنة، و المرحوم جوزى مش حا يبقى له غيرى .. يعنى انت عايزنى أعيش معاك فى الجنة على ضرة و أسيب جوزى عازب ؟!

○ بس أنا بأغير و مش حا أسمح لك تبقى لغيرى فى الجنة .. إزاى تبقى مراتى و تعيشى مع راجل تانى ؟! أنت شايفانى طرطور ؟!

● ما انت لا مؤاخذة كنت عايش مع المرحومة طرطور .. إيه المشكلة إنك تعيش طرطور دنيا و آخرة ؟!



من وحى مناقشة حقيقية