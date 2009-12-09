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إنّه يسوع المسيح


Haseeb Shehadeh
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 18:38
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


إنّّه يسوع المسيح
ترجمة حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

في ما يلي ترجمة عربية لترنيمة رقم ٤٥٤ في كتاب الترانيم الفنلندي باللغة الفنلندية، المعمول به في الكنائس اللوثرية في فنلندا، وهذه الترنيمة مبنية على رسالة القدّيس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح ١٢.

ألْسِنة من النار، النورُ واحد
إنّه يسوع المسيح
ألسنة من النار، النورُ واحد
إنّه يوّحدُنا

الأغصان كثيرة، الجِذع واحد
إنّه يسوع المسيح
الأغصان كثيرة، الجِذع واحد
إنّه يوّحدُنا

الهدايا كثيرة، الروح واحدة
إنّه سيّد الروح
الهدايا كثيرة، الروح واحدة
إنّه يوّحدُنا

الخَدَم كثيرون، الربّ واحد
الربّ يسوع المسيح
الخَدَم كثيرون، الربّ واحد
إنّه يوّحدُنا

المؤمنون كثيرون، الجسد واحد
جماعة مصلّين واحدة
المؤمنون كثيرون، الجسد واحد
إنّه يوّحدُنا





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Haseeb Shehadeh

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - Haseeb Shehadeh - إنّه يسوع المسيح