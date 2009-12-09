

الشيعة ومأزق إمامهم الغائب المهدي المنتظر.!!

وفي نوري جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 17:24

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لقد تناولت في حلقة سابقة زيف إدعاء الشيعة باحقية خلافة وإمامة أئمتهم الاثني عشر بعد محمد، واليوم سأحدثكم عن كذبة وخرافة إمامهم الثاني عشر الغائب والملقب ب (المهدي المنتظر أو قائم آل محمد)، فالمهدي وُلد في سنة 255 هجرية في سامراء، وهذا يعني أن عمره الان وصل تقريباً 1200 سنة، ولا نعلم الى متى سيمدً الله في عمرهِ ربما يبلغ مليون سنة او مليار سنة.!!



ويعتقد الشيعة ان الله مدَّ في عمرِ المهدي وغيَّبه إلى أن يُنجز به وعده و يظهره، ويظهر به دينه على الدين كله، ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوْراً، معتمدين في احاديثهم ورواياتهم المتواترة سواء عن محمد او عن بقية ائمتهم ، وايضا في تفسيرهم لهذه الأية {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين} على انها تقصد المهدي الذي سيكون وارثاً في الأرض ومن عليها.!!



طبعا أهل السنة ايضا يؤمنون بهذا المهدي المنتظر ويتفقون مع الشيعة تقريباً على كل ما ورد بشأنهِ من البشارة به، وحركة ظهوره، وتجديد الإسلام على يده وحكمهِ للعالمِ كله، ولكن يختلف البعض من رجال الدين السنة بإسمه أو بنسبة آبائهِ، وأهم إختلاف بين الشيعة والسنة، هو إن رجال الدين السنة لا يعتقدون بولادتهِ وبقاءهِ حياً غائبا طيلة هذه السنين، بل يعتقدون أنه سيظهر آخر الزمان، الا عند البعض القليل منهم مثل الشعراني وابن عربي واخرون، وثبت عندهم أيضا أنه حيٌّ غائب.!!



والحقيقة ان من يتتبع قضية المهدي المنتظر او المخلص فإنه سيجدها في أغلب الديانات التوحيدية او ما قبلها كالزرادشتية وغيرها، ولكي نحيط بهذا المهدي علينا ان ننظر كيف ولد وما هي الروايات التي تتحدث عنه عند اهل الشيعة، ولماذا عند الشيعة فقط ؟ لانهم يؤمنون ببقائهِ حياً غائبا منذ ولادتهِ:



الولادة:

التاريخ ينقل أن العباسيين كانوا يدركون أن المهدي الذي بشّر به النبي محمد، سيكون التاسع من ذرية الحسين، وكان الحاكمون يتحسسون ذلك ويتصورون أن دولتهم ستزول على يديه، ولهذا كانوا متأهبين لدفع الأخطار مهما كان الثمن.. ومن أجل هذا كانت منازل بني هاشم تخضع لمراقبة شديدة خاصه منزل الإمام الحسن العسكري الذي هو والد المهدي المنتظر، فقد كان هناك جواسيس في العلانية والسّر يراقبون ما يجري في بيت الإمام، ويُنقل أيضاً أن المعتمد الخليفة العباسي عيّن عدداً من النسوة اللاتي يعملن قابلات، فكن يترددن بين الحين والآخر على منازل وبيوت بني هاشم للتفتيش، وكان يرسل الجواسيس لتكثيف المراقبة ليلاً ونهاراً، وكان يأمر بعض النسوة القابلات بإجراء فحوصات، والتأكيد من حالات الحمل حتى لدى الجواري، وقد أبدت إحدى القابلات شكوكاً حول إحدى الجواري فتم اعتقالها واحتجازها في القصر، وعيّن الخليفة (نحرير الخادم) مراقباً عليها، ولم يطلق سراحها إلا بعد أن تأكد لهم عدم حملها.!!



,يروى إن الحسن العسكري كانت عمته السيدة حكيمه تزوره في يوم من الأيام، وتبقى عنده إلى المساء، وحين تريد أن تنصرف يرجوها الإمام أن تبيت في داره هذه الليلة، فانه سيولد فيها المولود الكريم على الله عز وجل، حجة الله في أرضه، فتسأله العمة: ومن أمه؟ فيقول لها الإمام: نرجس.!! فتنفي العمة أن يكون بنرجس أثر للحمل، فيؤكد لها الإمام ذلك قائلا: هو ما أقول لك، فتفحصها العمة جيداً وتقلبها ظهراً لبطن فلا تجد أثر الحمل، فتعود فتخبره تارة أخرى، فيبتسم الإمام ويعطيها الحجة الواضحة والمبرر الإلهي الصحيح في ذلك، قائلاً: إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل، لأن مثلها كمثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى عليه السلام، وهذا نظير موسى عليه السلام.!! (صدق او لا تصدق).!!



بعض الاحاديث والروايات عنه:

حديث محمد (ص):{ المهدي من ولدي تكون له غيبة إذا ظهر يملأ الأرض قسطاً وعدلا} ... وعن أبي جعفر الصادق أنه قال: {والله، ما ترك الله أرضه منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يهدي به إلى الله وهو حجته على عباده، ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده} ... وعن أبي حمزة قال: قلت: لأبي عبد الله الصادق {أتبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت}. وقد علق الشيخ الصدوق على ذلك حيث قال: (فلا يجوز أن يكون بين الإمام والإمام الذي بعده فتره، فالفترات جائزة بين الرُّسل وفي الإمامة غير جائزة، فلذلك وجب أنه لابدَّ من إمام محجوج به}.!! (صدق او لا تصدق).!!



طيعا يؤمن الشيعة وغيرهم بأن المهدي المنتظر سيكون قادرا على فعل كل شيء تقريباً وهذا كلٌهُ (بإرادة وقدرة الله)، يعني سيكون مؤيداً ومسددا من قبل الله، وستكون له امكانيات لا يمتلكها احد غيره، وكذلك يؤمن المسلمون والشيعة ايضا بأن نوحاَ عاش اكثر من 950 عام، ويؤمنون أيضاً بأن الخضر (العبد الصالح الذي كان مع موسى وقتل الغلام) لا زال حيا يرزق، ولهذا عندما يعترض احدا ويشكك في بقاء المهدي لأكثر من 1200 عام حياً وغائباَ، فيرد عليه الشيعة وغيرهم ممن يؤمنون ببقائهِ بأن الله لا يعجزه شيء، وهو الذي يستطيع ان يمد بعمر المهدي كما مدَ بعمر نوح والخضر، وما دام الأمر كله بقدرة وإعجاز الله فإن كل شيء سيكون ممكناَ بمعنى (إغلق وجمد عقلك).!!



وقبل أن أختم هذا البحث أقول متسائلاً: إنهُ على مدى الف سنة مضت، من رآى المهدي ؟ لا أحد.!! وما هي وظيفة المهدي ؟ يحفظ الأرض والخلق والأرزاق كما يدعون في احاديثهم.!! والى متى سيبقى المهدي حياً وغائباً ؟ لا أحد يعلم ويمكن أن يبقى على هذا الحال لملايين او مليارات السنين.!!



وفي الأخير أود أن أضع بعض الأسئلة وسيكون فيها الجواب واضح على كشف خرافة المهدي المنتظر وعلى الكذب الذي ساقه كلٌ من محمد وإلههِ المزعوم الله فأقول:



المسلمون كلُهم أجمعوا على ان محمداً هو أشرف خلق الله، وبما أن محمداً هو أشرف خلق الله وخاتم أنبيائه وأنه أفضل من المهدي وغيره، وبما ان الدين عند الله الاسلام الذي هو خاتم الديانات وأكملها، فلماذا لم يطِل الله بعمرِ محمد كما فعل مع نوح او الخضر أو على ألاقل يجعله خالداَ كالمهدي المنتظر ؟؟ وبهذا سيكون الله قد ضرب عدة عصافير بحجر واحدٍ، منها أنه سيثبت لخلقهِ أجمع معجزته وقدرتهِ بطول عمر محمد وبقائه، وكذلك سيعيش محمد بين كل الخلائق التي لم تره ولم تسمع به من بعد موتهِ والى نهاية الحياة، وأكيد فأن الله سيؤيده بكل شيء وسيسخر له تماما كما يفعل أفعل ذلك للمهدي ؟؟ وأيضا سيكون محمد قادرا على تفسير القرآن بشكل صحيح وسيهدي الناس جميعا الى دينهِ وصراطهِ المستقيم، وسوف لا تحصل انقسامات ولا شبهات ولا قتال واقتتال ما بين المذاهب والطوائف والاديان ؟؟ وأخيرا سيكون أمر انكار وجود محمد صعباً جداً، بل ألايمان به وبما جاء من رسالة سيكون أسهل وأقوى وأفضل.!!



بربكم أليس هذا الحل والاقتراح أفضل وأحكم وأعقل وأعدل ؟؟ تصوروا لو إن الله فعل ذلك بقدرتهِ وبإستعمال أداتهِ الخارقة (كن فيكون)، أليس هذا سيكون أفضل برهانا وأعظمُ إعجازا لله وليس فقط لله بل لمحمد ايضا، وسيكون أسهل تصديقها من خرافة المهدي المنتظر من قبل أتباعه ؟؟.



ولكن للأسف فإن هذا الحل وهذا الاقتراح سوف يلتف عليه المسلم الشيعي المؤمن بخرافة المهدي، ولا ألومهُ في ذلك أبداً، بل ألوم محمداً الذي كذًب هذه الكذبة على المسلمين وصدَقوه، وألوم الله الذي زعم أنه قادر على فعل كل شيء وفوق ذلك أنه عادلٍ وعليمُ حكيم، فأي قدرة وأي حكمة وأي علم ممكن ان نجنيه من هذا الإله الوهم ؟



فأيٌ إلهٍ ضعيف هذا الذي عجز عن حفظ هذه الارض الصغيرة جداً في كونه الشاسع وأحتاج الى صعلوك من خلقهِ ليحفظها له.!!



وأي إلهٍ هزيل هذا الذي لا يستطيع إدارة شؤون خلقهِ وحبة الرمل (الارض) هذه الا بمساعدة أنبياء وملائكة وشياطين وجن ومهدي منتظر.!!



وأخيراً أيٌ إلهٍ خرف هذا الذي لم يستطع اثبات وجوده الا بخرافات وقصص خيالية تافهة لا يصدقها عقل العاقل ولا حتى عقل الطفلِ الصغير، نعم هو احتاج فقط الى مجانين ليضحك عليهم بهذه الأكاذيب واستطاع أن يثبت وجوده لهم بخرافات الأديان.!!



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ملاحظة: كل الاديان على الارض هي من صنع البشر.!!









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