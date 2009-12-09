

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 16:38

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي











مصطفى سري يقول :ندين بشدة محاولات الصادق المهدي دعم التمرد في الحركة الشعبية، و تلفيق جبريل إبراهيم للاكاذيب و أحاديث الإفك و الصيد في الماء العكر ،و نحذر الحلو من الإستمرار في تمرده فللصبر حدود و قد أعذر من أنذر.





عبير سويكت



منقول بالنص من جريدة النخبة السودانية بعد تأكيد رئيس التحرير صحة الخبر.



حركة واحدة … جيش واحد … قائد واحد



الخميس 09-11-2017 16:34



كتب :مصطفي سري



نعم … لنا حركة واحدة هي الحركة الشعبية لتحرير السودان ، قطاع الشمال .



ونعم … لنا جيش واحد هو جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان ، قطاع الشمال .



ونعم … لنا قائد واحد هو الفريق مالك عقار .



ونعم … لنا امين عام واحد هو القائد ياسر عرمان .



ونطلب من الاخ المناضل عبدالعزيز الحلو والاخوة المناضلين معه ان يلعنوا الشيطان ويتوبوا ويستغفروا ويرجعوا مكرمين معززين لصفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان ، قطاع الشمال . ونحن متأكدون ان الفريق مالك عقار سوف يغفر لهم خطأهم ، ويقبل بإستيعابهم في صفوف حركتهم وفي صفوف جيشهم ، وينسى ما قاموا به من تحركات تمردية على دستور الحركة وميثاقها .



ان حلم السودان الجديد الذي نادى به المواطن الاول الدكتور جون قرنق لا يزال حياً ، واعلامه لا تزال مشرعة وخفاقة . ويجب ان نتداعي جميعاً خلف الفريق مالك عقار لكي نسعى لتحقيق حلم الدكتور جون قرنق العظيم ، في سودان جديد يمتد من وادي حلفا إلى نمولي . سودان جديد مرجعيته الحصرية هي المواطنة المتساوية امام القانون . سودان جديد لا يفرق بين الاديان والاثنيات والجهويات . سودان جديد يتم اقتسام السلطة فيه وكذلك الثروة بين المركز والهامش . سودان جديد يكنس جلاوزة الانقاذ الى مزبلة التاريخ ، ويسلم البشير لمحكمة الجنايات الدولية ليتم القصاص منه في الحياة الدنيا قبل الآخرة .



ندين وبشدة محاولات الصادق المهدي دعم التمرد في صفوف الحركة الشعبية ، وتدبيجه البيانات مع المتمردين ضد اهداف الحركة ، وخوفاً من تهديدات المتمردين . ندعو الصادق المهدي لدعم الشرعية والتامين على وجود حركة واحدة ، وجيش واحد ، وقائد واحد هو الفريق مالك عقار . وما عدا ذلك زبد يذهب جفاءً ، ويبقى ما ينفع الناس على الارض ، تحت القيادة الحصرية للفريق مالك عقار .



ندين كذلك محاولات جبريل ابراهيم شيطنة القائد ياسر عرمان ، وتلفيق الاكاذيب واحاديث الافك حول مسيرته الثورية سوف ترتد الى صدر جبريل ابراهيم وزمرته التي تحاول الصيد في الماء العكر .



نطلب من جبريل ابراهيم و القائد مني اركو مناوي والقائد عبدالواحد النور الانضمام لمسيرة الثورة والانخراط في الجبهة الثورية السودانية بقيادة الفريق مالك عقار .



نقول للاخ المناضل عبدالعزيز الحلو ان للصبر حدود ، ونحذره من الاستمرار في تمرده الذي سوف يكون وبالاً عليه وعلى المتمردين معه . ولا نريد ان نفصح اكثر واللبيب بالاشارة يفهم .



وقد اٌعذر من اُنذر ، وإن عدتم عدنا . والويل للمتمردين وكل خوان اثيم .



مصطفى سري



صحيفة الشرق الاوسط … لندن