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صديقتي حبيبتي ثائره


محمد نضال دروزه
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 01:14
المحور: الادب والفن
    


صديقتي حبيبتي ثائره
محمد نضال دروزه
صديقتي حبيبتي ثائره
يا ذات الجمال الحي الشهي
ثورة حبي الحميمي
تشتاق لربيع حبك يحتويني
اشتاق اليك
واليك تشتاق اشواقي
أشتاق الي تلك القبله الصغيره
أشتاق الي أنفاسك الدافئه
أشتاق الي احضانك واحتضانك
أشتاق الي كل الأشياء
الصغيره قبل الكبيره فيك
اشتاق الى سعادتي فيك
وعلى أنغام العشق أراقصك الليله
رقصة الحب و الهذيان
الاعبك بذراع الشوق
و حول خصرك الجميل
أقع شهيدا لحبك مبعثر الكيان
فكلها معا تجمعت لتكوني
انت حبيبتي الحيوية الصغيره
لو ان الوصول الى شفتيك جريمه
سأرتكبها عامدا متعمدا
و سأصل اليهما لأعاقب عليهما
بشنق حرماني بين يديك واحضانك
واتمتع بطعم الكرز المزروع عليهما
الان دعيني أمارس هوايتي المفضله
في مداعبة تفاصيل جسدك
و أتفنن فى حساب مفاتنك
بقبلة تلو الأخرى فى مسالك
جسدك وروحك
وانت تنصبين لي فخا تلو الاخر
على شفتيك ونهديك و. .
وعلى دفئ احضانك الشهية الساحرة
لأسقط فيه سهوا مني
نشوانا بسعادتي فيك
وانت تنثريني هنا و هناك
على تفاصيل جناتك
كأن رائحة نشوتنا المشتركة عطرا
يتنناثر على أنوثتك وذكورتي.
عرسا يتلأ لأ بافراحك وافراحي.





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محمد نضال دروزه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نضال دروزه - صديقتي حبيبتي ثائره