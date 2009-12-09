

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 15:00

المحور: الادب والفن









غربة على وجنة الريح؛قيظ وقيد في الليالي البعيدة على وسمة الخريف.

حبات رمل منفردة؛ تلثم خد الصحراء على كف الشمس.

حنين طين إن صحا على شرفة الرماد.......

انفصال كنغمة الروح الأخيرة عن مملكة الأجساد.

جرح صوت و الشفاه المغسولة بالتراب.

ترنو في سكرة النشيد،تتوهج رماح الشوق في الخلاء؛ريح عاتية على نجمة الآية.........

شاب الفجر على خلخال المغيب ،والندى يتقاطر في صمت الوحشة:جرعات ألفها حضن الليل.

شابت الأغصان كالمماليك القديمة على أسورة الحياة.