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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صمد ال طلال - يالعبادي ان كنت عراقيا حقا اقطع رءاس الثعبان السام وليس ذنبه
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يالعبادي ان كنت عراقيا حقا اقطع رءاس الثعبان السام وليس ذنبه
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صمد ال طلال - يالعبادي ان كنت عراقيا حقا اقطع رءاس الثعبان السام وليس ذنبه