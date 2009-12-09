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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صمد ال طلال - يالعبادي ان كنت عراقيا حقا اقطع رءاس الثعبان السام وليس ذنبه


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يالعبادي ان كنت عراقيا حقا اقطع رءاس الثعبان السام وليس ذنبه


صمد ال طلال
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 19:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



قام العراقيون النشامى والمحبون لوطنهم واهلهم بقطع ذيل الثعبان السام - داعش -
انك يا العبادي مشيت معهم متظاهرا بحبك للاهل والوطن ولكنك خدعتهم وسخرت منهم حيث انك في الباطن كنت تصغي وتنفذ اوامر الثعبان السام عدو الشعب العراقي وهو المحتل الامريكي - خالق داعش -
انك يا العبادي تعلم ان المحتل الداعشي هو المسؤؤل الول عن دماء الشهداء العراقيون والضحايا
انت يا العبادي تتحمل المسؤؤليه الكامله مع المحتل الامريكي اذا لم تساهم في افشال المخطط الامريكي لتدمير وطني العراق
وانت ادرى به
اذا لم تفشل المشروع الامريكي لتدمير وطني الغالي العراق اكثر واكثر
واليوم امامك فرصه لن تتكرر ابدا
عد الى اهلك ووطنك واثءار لدم الشهداء ولشرف السبايا العراقيات واللوات بعن في اسواق النخاسه ان كنت تملك بقايا من ضمير وشهامه
اقطع صلاتك بالمحتل الداعشي واطرده من الوطن الغالي
وكذلك المجرمون بني سعود واردوخان واقطع صلاتك بهم حاسبهم جميعا عن جراءم داعش التي جاؤؤا بها الى العراق وسوريا امام المحاكم الدوليه على بشاعتهم وووحشيتهم الداعشيه
ان فعلتها وانتصرت الى عراقيتك
سوف يخلك كل العراقيون عربا واكرادا
وان لم تفعلها فلن يكون مصيرك افضل من مصير صدام البعثي
يا حيدر يا العبادي وين راحت النصف مليار دولار مال قطر
- هل هي رشوه على الخيانه
وهل هي بعدها للحفظ
لو هي
فسوه الطلي حدر ليته ؟





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صمد ال طلال

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صمد ال طلال - يالعبادي ان كنت عراقيا حقا اقطع رءاس الثعبان السام وليس ذنبه