

عمر فهد حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 18:26

المحور: الادب والفن











مرسوم هذا الصباح على أيقوننته تنهض شمسه كتضاريسها ، له وجه اﻷناشيد في لحظة حلم ، يتمعن بالنهارات لايجد فيها دفئا" تمادى في حنينه.

أنثاه من طين وماء ، يعجنها صباحه الممتد كثناياها الرائعات.

كسنابل قمحها وطيو ر البراري الوالهات.

قمر لتشرين لمدن لملمت حلمها الهوينى ..ﻷوطان تغربت في شرايينها.شموع حب .

لم تعد الحروف تكتبني..

لكنها مدت قلبها جسر عبور .

انهكتني كي اتباكى في سري

....تتسابق دموع الخيبة عالقة بين نخيل وعناب....كجبالنا الحالمة بالفقر...وهو المسجى في حضرتها رتيب اللحظة..يتهاوى ﻷحضان أنثى .

.لعثرات ايامه الحالكة .لايرى فيما اكتب خفقات قلب....

لكنه مازال يسحب شمسه نحوي .أنا الحالم وهو كرنفال..شتاء قاس..ففي الحركة بركة ...

وفي كل منا زنابق فرح وتضاريس عاشقين....