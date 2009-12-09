التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عمر فهد حيدر - أنا الفرح وهو كرنفال..
|
|
أنا الفرح وهو كرنفال..
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
بك ياوطني يكون فرحنا...
- ألهو في تضاريسك وطنا- أنت..
- تراتيل الحياة
- أستغفرك وطنا- أنت...أنت
- أشجارنا اشتاقها ماء السماء..
- أماجئت لتحمل شمس الصباح إلي..؟
- يتيه...كمفترق مطر.
- ويعود لك هذا الفرح انتماء..
- وتسألين عن الفرح..؟
- ويستكين قلبي...
- على بواباتك وقف التتار...يادمشق
- عيد دمرته الحروب....
- وأعرف السر ياامي..
- متكئ على سبابة صمتي .....طيفك لايغيب
- واكتوى الجسد ...
المزيد.....
- مهرجان الضوء يرسم لوحات فنية على جدران الطراد التأريخي-أورور ...
- افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الدار البيضاء لكتاب الطفل
- المغنية الأسترالية سيا تهدي جمهورها صورة عارية
- اعلان أسماء الفائزين بـ-جائزة كتابي- 2017 لأدب الطفل العربي ...
- انعقاد مجلس للحكومة بعد غد الخميس
- إعلان اتحاد مراكز السينما العربية من تونس
- بالصور.. مكتبة تيانجين بتصميمها الجذاب الممزوج بالخيال العلم ...
- موسكو تفتتح معرض -طاقة الحلم- في مئوية الثورة
- الروائي المصري علاء الأسواني لـ RT: -جمهورية كأنّ- تبحث عن ن ...
- خطاب العهد يضع 4 شروط لحل نزاع الصحراء
المزيد.....
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عمر فهد حيدر - أنا الفرح وهو كرنفال..