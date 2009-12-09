أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عمر فهد حيدر - أنا الفرح وهو كرنفال..


اخر الافلام











المزيد.....

أنا الفرح وهو كرنفال..


عمر فهد حيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 18:26
المحور: الادب والفن
    



مرسوم هذا الصباح على أيقوننته تنهض شمسه كتضاريسها ، له وجه اﻷناشيد في لحظة حلم ، يتمعن بالنهارات لايجد فيها دفئا" تمادى في حنينه.
أنثاه من طين وماء ، يعجنها صباحه الممتد كثناياها الرائعات.
كسنابل قمحها وطيو ر البراري الوالهات.
قمر لتشرين لمدن لملمت حلمها الهوينى ..ﻷوطان تغربت في شرايينها.شموع حب .
لم تعد الحروف تكتبني..
لكنها مدت قلبها جسر عبور .
انهكتني كي اتباكى في سري
....تتسابق دموع الخيبة عالقة بين نخيل وعناب....كجبالنا الحالمة بالفقر...وهو المسجى في حضرتها رتيب اللحظة..يتهاوى ﻷحضان أنثى .
.لعثرات ايامه الحالكة .لايرى فيما اكتب خفقات قلب....
لكنه مازال يسحب شمسه نحوي .أنا الحالم وهو كرنفال..شتاء قاس..ففي الحركة بركة ...
وفي كل منا زنابق فرح وتضاريس عاشقين....





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عمر فهد حيدر

إجمالي القراءات: 2,063
المقالات المنشورة: 16
- بك ياوطني يكون فرحنا...
- ألهو في تضاريسك وطنا- أنت..
- تراتيل الحياة
- أستغفرك وطنا- أنت...أنت
- أشجارنا اشتاقها ماء السماء..
- أماجئت لتحمل شمس الصباح إلي..؟
- يتيه...كمفترق مطر.
- ويعود لك هذا الفرح انتماء..
- وتسألين عن الفرح..؟
- ويستكين قلبي...
- على بواباتك وقف التتار...يادمشق
- عيد دمرته الحروب....
- وأعرف السر ياامي..
- متكئ على سبابة صمتي .....طيفك لايغيب
- واكتوى الجسد ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مهرجان الضوء يرسم لوحات فنية على جدران الطراد التأريخي-أورور ...
- افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الدار البيضاء لكتاب الطفل
- المغنية الأسترالية سيا تهدي جمهورها صورة عارية
- اعلان أسماء الفائزين بـ-جائزة كتابي- 2017 لأدب الطفل العربي ...
- انعقاد مجلس للحكومة بعد غد الخميس
- إعلان اتحاد مراكز السينما العربية من تونس
- بالصور.. مكتبة تيانجين بتصميمها الجذاب الممزوج بالخيال العلم ...
- موسكو تفتتح معرض -طاقة الحلم- في مئوية الثورة
- الروائي المصري علاء الأسواني لـ RT: -جمهورية كأنّ- تبحث عن ن ...
- خطاب العهد يضع 4 شروط لحل نزاع الصحراء

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عمر فهد حيدر - أنا الفرح وهو كرنفال..